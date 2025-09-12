Lavallén arremete contra el arbitraje tras el empate entre Marathón-Platense: "este tipo de cuestiones pasan por soberbia"

Lavallén reveló lo que le dijo al cuarto árbitro en el partido de ayer jueves, donde mencionó que él conoce el reglamento y en el que nuevamente se equivocaron con varios procedimientos del cotejo.

Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, Pablo Lavallén, entrenador verdolaga, se sintió perjudicado ante el arbitraje de Said Martínez. El director técnico sudamericano señaló que el "Monstruo Verde" volvió a ser afectado por el árbitros.

El 1-1 entre Platense y Marathón se quedó corto ante el electrizante partido que presentaron ambas escuadras en el Estadio Francisco Morazán en la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Alexy Vega: "Quizás no fue la noche donde estuvo más fino, siempre que jugamos con esa formación esperamos que el extremo quede abierto, que pueda decidir, y que quede en el mano a mano. Después depende de ese duelo, a veces los ganas, le damos libertad de cuando hacer las cosas y por eso es un jugador de selección".

Sobre el arbitraje: "En los últimos 20 minutos volvimos a remontar y estar más cerca del arco del Platense. De los arbitrajes no voy a hablar porque bueno, no quiero hablar, hay que ver por televisión las jugadas y después saquen ustedes sus conclusiones y digan lo que tienen que decir. El periodismo tiene que decir lo que se ve, no lo que quieren escuchar algunos, yo del arbitraje no hablo más"

Valoraciones del empate del duelo entre Marathón vs Platense: "Primero, sabíamos que iba a ser un partido complicado y por eso el Platense está en la parte de la tabla que está, creo que el primer tiempo fuimos dominadores y se jugó como queríamos nosotros: tratando de tener la pelota, prácticamente no nos incomodó en llegadas. El segundo tiempo pues muy rápido, vino el gol y ellos cambiaron la formación e intentaron jugar con pelotas más largas",

El cambio táctico: "Yo creo que el cambio abrupto de mando del partido fue porque ellos empezaron a jugar largo, algo que no había hecho en el primer tiempo. A veces pasan en esos minutos donde ellos optan por el juego largo, si te hacen el gol hay un cambio de paradigma. Lo nuestro es lo del primer tiempo, así como también le jugamos a Olimpia.

El buen nivel de Cristian Sacaza: "Contento por el nivel de él que está muy bien, hoy tuvo una asistencia, jugó todo el partido que no lo había hecho, nos alegramos que esté en ese nivel".

Las incidencias arbitrales se siguen sumando en el torneo Apertura 2025, ¿qué le dijo al cuarto árbitro al minuto 72, a quien le reclamó? "Yo le dije al cuarto árbitro que, la jugada donde hay una infracción contra el jugador de Marathón, donde la lleva Farioli y puntea la pelota y el jugador de Platense se tira desde atrás es una jugada de foul y amonestación. Incluso, podría haber sido foul y ley de la ventaja, porque en realidad había salido el jugador, se llevó la pelota de esa disputa que hubo, pero se la llevó otro jugador, ahí cortó la jugada, pero el cuarto árbitro me decía que el reglamento cuando hay una falta de atrás no es amarilla.

Yo le decía al árbitro que a nosotros cuando estudiamos en las escuelas de técnicos de Argentina nos enseñan el reglamento, por que si no no podemos trabajar de esto. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay una falta desde atrás sin posibilidad de disputar la pelota, porque la pelota está por delante y el jugador lo barre de atrás es amarilla, porque no hay intención de quitarle la pelota. Le dije, después la vamos a ver por televisión, seguramente la veremos por televisión. Ya me vi la de Real España, la de Motagua que no me dejaron hacer el cambio. El otro día la de Olimpia cuando mete la mano Marco Montiel ni la dieron por televisión.

Por eso digo: miren, opinen y presionen, porque nosotros cuando protestamos nos echan tres o cuatro fechas, pero después, cuando pasan la jugada por televisión nos damos cuenta que es offside de Real España, es el cambio de Bodden, es una mano la de Olimpia donde me pude quedar con un hombre. Yo aseguro que le entiendo el reglamento, hace muchos años que soy entrenador, ese tipo de cuestiones no me gustan porque pasan por soberbia. Simplemente no me pueden explicar el reglamento, yo le entiendo. La cabeza me da para ver si es o no esa jugada. La jugada de Aguilera también la vi, la que cobra simulación, puede ser que no sea penal, pero era córner.