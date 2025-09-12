Lavallén arremete contra el arbitraje tras el empate entre Marathón-Platense: "este tipo de cuestiones pasan por soberbia"

El 1-1 entre <b>Platense y Marathón</b> se quedó corto ante el electrizante partido que presentaron ambas escuadras en el <b>Estadio Francisco Morazán</b> en la jornada 8 del <b>torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. </b>Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, Pablo Lavallén, entrenador verdolaga, se sintió perjudicado ante el arbitraje de Said Martínez. El director técnico sudamericano señaló que el "Monstruo Verde" volvió a ser afectado por el árbitros. Lavallén reveló lo que le dijo al cuarto árbitro en el partido de ayer jueves, donde mencionó que él conoce el reglamento y en el que nuevamente se equivocaron con varios procedimientos del cotejo.