Yustin Arboleda responde a Rambo de León sobre cuestionamientos al Choco Lozano: "No me parece indicado..."

<b>— Después de este parón de la fecha FIFA, ¿qué tanto puede afectar o no al envión que tenía el equipo peleando por el primer lugar y ahora enfrentar a Génesis para esta nueva fecha?</b><br /><br />Buenos días, bueno yo creo que no debería afectar, yo creo que como tú lo mencionas después de la fecha FIFA sirvió para trabajar, para hacer algunos ajustes, también creo que para descansar un poco la mente y sacarla de esa parte de la seguidilla de partidos que se tuvo a comienzos de temporada y bueno ahora nuevamente retomar lo que es la competencia y tratar de hacerlo de la mejor manera el día de mañana.<b>— ¿Cómo sobrellevar el tema Selección, Copa Centroamericana, Liga, viajes, ajetreo, tema psicológico también con la familia? Porque a veces pesa, ¿cómo sobrellevar todo esto que ustedes viven día con día y en estos últimos tres meses que van a ser cruciales?</b><br /><br />Creo que al final hace parte de nuestra profesión, yo creo que al final la familia, más que todo la esposa y los niños cuando están pequeños quizás no lo entienden tanto, quizás sí les hace falta esa figura paterna en casa, pero creo que al final es lo importante de tener una gran compañera, en mi caso lo digo, como lo es mi esposa, que ella sabe que eso es lo que yo amo, ella sabe que desde niño siempre soñé ser jugador de fútbol profesional y también exponernos a esto de como tú dices, creo que eso hace parte de nuestro profesionalismo, también de cada circunstancia que vas atravesando, tratar de meterte en ella y asimilarlo de la mejor manera. Yo creo que al final eso es lo más importante y después obviamente el desgaste mental y físico es normal. Uno tiene que estar preparado para asumirlo cuando llegue y bueno yo creo que lo estamos manejando de la mejor manera.<b>— Cómo tomaste el no estar en la lista inicial y luego aparecer y terminar jugando contra Nicaragua. El presidente de Olimpia dice que hay que ser campeón de la copa, el pueblo hondureño pide ir al mundial, ¿cómo llevar toda esa presión?</b><br /><br />Yo creo que como el profe Reinaldo nos dijo en la selección, creo que después de la Copa Oro, tanto nosotros como jugadores y el país en general, hemos sentido esa ilusión nuevamente de poder estar en un mundial, creo que es un sueño lindo para nosotros como jugadores poder lograrlo, sabemos que no va a ser nada fácil, obviamente para el aficionado el último mundial de la selección fue 2010 y 2014, entonces imagínate ya han pasado 11 años, sería lindo volver al mundial, sabemos que no va a ser fácil, pero creo que vamos por buen camino, sabemos que son difíciles todos los partidos, por ahí mucha gente no le daba el mérito al punto que se tuvo en Curaçao contra Haití, pero creo que va a ser difícil.<br /><br />Ya vimos de lo que son capaces las selecciones del Caribe, son partidos muy difíciles con jugadores que hoy día ya son profesionales, quizás anteriormente no lo eran como hoy, ya vemos que son jugadores que juegan en diferentes ligas europeas y en la MLS, entonces creo que al final eso hace que la competencia suba. Parecía que al no estar México, Estados Unidos y Canadá iba a ser fácil, pero ya vemos que no va a ser así. Y bueno como tú dices, ayer escuché la entrevista del presidente, más que él lo diga, nosotros como grupo lo sabemos porque conocemos la institución en la que estamos y sabemos que esa es la responsabilidad que tenemos como jugadores de Olimpia, estar siempre disputando las finales de cada torneo que jugamos, así que bueno, creo que estamos preparados para asumir todo eso.