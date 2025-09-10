Rafael Villeda habla de Honduras y la ilusión del Mundial: "Tenemos una gran oportunidad con dos partidos de local"

Rafael Villeda, presidente del Olimpia y directivo de la Federación de Futbol de Honduras compartió sus sensaciones tras el triunfo de la Selección Nacional en la reciente fecha FIFA, resaltando la importancia de los resultados obtenidos y el liderazgo en el grupo. Señaló que el proceso rumbo al Mundial genera esperanza, aunque advirtió que las eliminatorias no serán fáciles por el crecimiento futbolístico de las islas caribeñas y la rivalidad centroamericana. Durante la conversación, también se refirió al papel de la afición y los medios de comunicación como factores claves para respaldar al equipo nacional en los próximos partidos, especialmente en condición de local. Insistió en que Honduras está a cuatro encuentros de una Copa del Mundo y que la unidad de todos los sectores es fundamental para alcanzar ese objetivo.

En cuanto al ámbito de clubes, el dirigente fue contundente al hablar del Olimpia. Reconoció que existe una obligación de ganar la Copa Centroamericana, subrayando que el club siempre debe aspirar a títulos. Asimismo, analizó las bajas, los refuerzos y la presión que, más que un peso, consideró como un privilegio y una motivación para seguir creciendo.

LO QUE DIJO:

—Presidente, ¿cómo se siente después del triunfo, cómo vio el juego?

​​​​​​

​Bien, contento. La Selección ha ganado y hay felicidad entre directivos, amigos, la verdad que obviamente estamos contentos. Creo que ha sido una fecha FIFA positiva, logrando un empate de visita y un triunfo en casa, colocándose en el primer lugar del grupo por los otros resultados que se dieron. Así que la verdad que sí, muy contentos. Son resultados esperanzadores para seguir creyendo en el proceso hacia esa clasificación, que es lo que todos los hondureños deseamos. —Parecía que veníamos mal con el empate de Haití, cuestionábamos un poco, pero hoy con lo que pasó en Costa Rica parece que es un punto de oro.



Sí. Mire, ayer precisamente hacía memoria de hace 20, 30 años, cuando jugábamos contra estas islas del Caribe. Los seleccionados eran amateurs, muchas veces eran policías que jugaban fútbol como hobby. En cambio ahora ya vemos que juegan en Europa o en la MLS, la verdad que han cambiado mucho las cosas. Veamos lo que pasó en Panamá, que empató con Curazao, y Surinam le ganó a El Salvador. Son equipos que han mejorado mucho, se han profesionalizado, y por eso esta eliminatoria no va a ser nada fácil.



Todos creíamos que por no estar México, Estados Unidos y Canadá iba a ser sencilla, pero no. La rivalidad centroamericana también siempre será difícil: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Lo importante es que la Selección, a pesar del tiempo de pausa tras la Copa Oro, aprovechó septiembre para trabajar y obtener resultados positivos. Eso da esperanza para octubre, cuando tendremos dos partidos de local. Espero que contra Costa Rica, en San Pedro Sula, contemos con un estadio lleno y con el respaldo total de la afición. —Hace rato que no había esa sensación tan positiva. Después de Haití nos querían matar, dijo Deiby Flores. Por ese empate, ¿siente usted que tal vez la crítica ha sido muy pesada con los jugadores últimamente?



Yo creo que sí. Vuelvo a recordar lo que son estas islas del Caribe. El profesor Rueda lo decía: los partidos hay que jugarlos. Yo estuve hace poco en Panamá y había gente que ya se adelantaba diciendo que en octubre estarían clasificados al Mundial. Pero no es así, el fútbol hay que jugarlo y los partidos no serán fáciles. Lo importante es apoyar este proceso. Estamos a cuatro partidos de un Mundial y debemos unirnos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, afición y medios de comunicación. Ustedes también son fundamentales para respaldar a los muchachos, para que se sientan acuerpados y rindan mejor. Tenemos una gran oportunidad con dos partidos de local, así que debemos aprovecharlo y buscar los seis puntos.

—Viene la Copa Centroamericana para el Olimpia. En lo personal, ¿cómo visualiza también el panorama para el equipo?



Son partidos parejos. El Cartaginés hizo una muy buena fase de grupos. Lo vimos en Tegucigalpa ante Motagua, no es un rival fácil, y aprovechó su localía para sacar seis puntos. Esperamos que Olimpia llegue en buena forma a esos partidos. Afortunadamente, los seleccionados regresan en buenas condiciones físicas, y eso es importante. Queremos obtener un buen resultado en Costa Rica para cerrar la llave en Tegucigalpa y clasificar a semifinales. —Se vienen cuatro semanas muy movidas: dos partidos de Olimpia contra Cartaginés y dos de la Selección.



Sí, es parte de esto. Más bien hay que sentirse afortunado de disputar estos partidos. Hay confianza en el trabajo que se viene haciendo y en la capacidad de los jugadores y el cuerpo técnico, para que puedan tomar las mejores decisiones. —Tres clubes hondureños en cuartos de final de la Copa Centroamericana. La Selección en buen camino. Veníamos criticando el fútbol hondureño. ¿Hoy parece que está resurgiendo?



Creo que es fruto del respaldo al proceso de la Selección y del trabajo en la Liga Nacional. No debemos menospreciar nuestro torneo; es competitivo, con rivales que hacen esfuerzos para mejorar. Desde mediados de este año insistí en que este semestre era fundamental para el fútbol hondureño. Por eso opiné que no estaba de acuerdo en reducir a dos equipos internacionales, porque jugar más partidos implica desgaste, considerando que los jugadores participan en selección, clubes internacionales y torneo local. Había que priorizar, sobre todo a la Selección, pero los clubes también están compitiendo. —¿La palabra “obligación” cabe para Olimpia en esta edición de la Copa Centroamericana?



Sí, claro. Para mí, si no llegamos a la final y no ganamos el campeonato, será un fracaso. Olimpia siempre debe aspirar a ganar cualquier torneo. Es una obligación lograr el título, más aún porque en los últimos dos años fracasamos en la fase de grupos. Olimpia debe ser exigente, así ha sido siempre.