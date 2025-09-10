Rafael Villeda habla de Honduras y la ilusión del Mundial: "Tenemos una gran oportunidad con dos partidos de local"

<b>—Viene la Copa Centroamericana para el Olimpia. En lo personal, ¿cómo visualiza también el panorama para el equipo?</b><br /><br />Son partidos parejos. El Cartaginés hizo una muy buena fase de grupos. Lo vimos en Tegucigalpa ante Motagua, no es un rival fácil, y aprovechó su localía para sacar seis puntos. Esperamos que Olimpia llegue en buena forma a esos partidos. Afortunadamente, los seleccionados regresan en buenas condiciones físicas, y eso es importante. Queremos obtener un buen resultado en Costa Rica para cerrar la llave en Tegucigalpa y clasificar a semifinales.<b>—Se vienen cuatro semanas muy movidas: dos partidos de Olimpia contra Cartaginés y dos de la Selección.</b><br /><br />Sí, es parte de esto. Más bien hay que sentirse afortunado de disputar estos partidos. Hay confianza en el trabajo que se viene haciendo y en la capacidad de los jugadores y el cuerpo técnico, para que puedan tomar las mejores decisiones.<b>—Tres clubes hondureños en cuartos de final de la Copa Centroamericana. La Selección en buen camino. Veníamos criticando el fútbol hondureño. ¿Hoy parece que está resurgiendo?</b><br /><br />Creo que es fruto del respaldo al proceso de la Selección y del trabajo en la Liga Nacional. No debemos menospreciar nuestro torneo; es competitivo, con rivales que hacen esfuerzos para mejorar. Desde mediados de este año insistí en que este semestre era fundamental para el fútbol hondureño. Por eso opiné que no estaba de acuerdo en reducir a dos equipos internacionales, porque jugar más partidos implica desgaste, considerando que los jugadores participan en selección, clubes internacionales y torneo local. Había que priorizar, sobre todo a la Selección, pero los clubes también están compitiendo.<b>—¿La palabra “obligación” cabe para Olimpia en esta edición de la Copa Centroamericana?</b><br /><br />Sí, claro. Para mí, si no llegamos a la final y no ganamos el campeonato, será un fracaso. Olimpia siempre debe aspirar a ganar cualquier torneo. Es una obligación lograr el título, más aún porque en los últimos dos años fracasamos en la fase de grupos. Olimpia debe ser exigente, así ha sido siempre.