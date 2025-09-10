La Selección

Amado Guevara revela el movimiento del Fantasma Figueroa que facilitó el triunfo: "Nosotros aprovechamos ese hueco"

El ex capitán de la selección hondureña analizó con detalle la doble jornada eliminatoria, celebró los cuatro puntos sumados, pero advirtió que aún queda mucho por mejorar.

2025-09-10

Amado Guevara, referente histórico del fútbol hondureño, analizó en la Voz del Experto a fondo el desempeño de la selección nacional tras la doble jornada eliminatoria en la que Honduras sumó cuatro puntos y amaneció como líder de su grupo. Con la experiencia que lo respalda, Guevara resaltó el valor de los resultados, pero también advirtió sobre la necesidad de corregir errores que podrían costar caro en el futuro.

Durante la conversación, el “Lobo” se mostró satisfecho por el triunfo ante Nicaragua 2-0, aunque reconoció que el inicio fue complicado y que el equipo todavía carece de mayor intensidad y volumen ofensivo. A su juicio, la victoria se basó en aprovechar los momentos clave, pero Honduras no puede confiarse ni empalagarse con el liderato, ya que lo más duro está por venir.

De cara a los próximos partidos contra Costa Rica y Haití en octubre, Guevara hizo un llamado a la seriedad, al trabajo táctico y al compromiso colectivo de los jugadores. Para el ex capitán, la selección tiene la calidad necesaria para soñar con el Mundial, pero deberá mejorar aspectos claves como la posesión con dinámica, el aprovechamiento de la pelota parada y la claridad en los movimientos ofensivos.

LO QUE DIJO

El triunfo de Honduras: "Doblemente feliz, le puedo decir, por el triunfo obtenido de la selección, hoy creo que el punto de Haití lo sumamos. Entonces, eso a mí en lo personal me alegra mucho, me tiene contento. Ojalá pues que esta línea siga, ojalá que esto nos catapulte para seguir creciendo, para seguir dándonos cuenta que este eliminatorio no va a ser fácil, pero que podemos lograr ese sueño y ese objetivo".

Nicaragua como equipo: "Lo comentamos en la previa, lo que era este equipo de Nicaragua, que no iba a ser fácil. Un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Afortunadamente, le puedo decir que para nosotros, la falta de madurez, la falta de conocimiento, con todo respeto, del entrenador de Nicaragua, en el movimiento que hacen, el cambio de sistema que hacen, los cambios que hacen en el medio tiempo, a nosotros nos sirve y mientras ellos hacen el acomodo, nosotros aprovechamos ese hueco de espacio que dejaron en la línea de fondo, en la línea de cuatro, que en el primer tiempo usaron una línea de cinco.

En ese espacio nosotros aprovechamos, encontramos ese gol y afortunadamente ahí cambiamos el partido y lo acomodamos. Si bien es cierto, no fue fácil el trámite del partido, pero ya con el 1-0, Honduras pues ya soltaba carga, soltaba presión y podía venirse otro tipo de partido a favor nuestro".

Un juego pausado: "Hoy Honduras fue un poco más en la posesión. Un equipo que trató de controlar el juego a favor nuestro, pero muy lento, muy pausado. Era una posesión con muy poca dinámica, porque los mediocentros hoy, sí, Edwin y Jorge Álvarez, no fueron ese revulsivo, no tuvieron esa dinámica, esa intensidad que normalmente ellos tienen. Y, por supuesto, yo creo que aquí hay muchas cosas, hay muchos apuntes. Si bien es cierto, se gana de una manera clara, se ganó bien, pero sí, tampoco que nos empalaguemos y hay cosas que yo sé que el profe y todo su staff técnico van a tener que analizar, corregir y saber que lo que se viene va a ser más duro y que si queremos seguir en esta línea del triunfo y buscar ese objetivo van a tener que trabajar y mejorar".

Con ese ritmo, ¿nos alcanza para clasificar al Mundial?: "Lo que pasa es que los resultados se nos dan. Yo, en lo personal, estoy más pendiente de lo de nosotros. Porque, si bien es cierto, estuve viendo por tramos Costa Rica-Haití, yo no veo esa Costa Rica tampoco tan superior. Yo creo que Haití en varios tramos los hizo pasar apuros estando ahí en Costa Rica. Nicaragua ya lo hizo. Entonces, yo creo que nosotros en esta etapa y en este momento y en esta altura de la eliminatoria tenemos que enfocarnos en lo nuestro y más ahora que hoy, así como está encaminado, dependemos básicamente de nosotros".

TODO EL ANÁLISIS DE AMADO GUEVARA:

