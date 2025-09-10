Amado Guevara revela el movimiento del Fantasma Figueroa que facilitó el triunfo: "Nosotros aprovechamos ese hueco"

Amado Guevara, referente histórico del fútbol hondureño, analizó en la Voz del Experto a fondo el desempeño de la selección nacional tras la doble jornada eliminatoria en la que Honduras sumó cuatro puntos y amaneció como líder de su grupo. Con la experiencia que lo respalda, Guevara resaltó el valor de los resultados, pero también advirtió sobre la necesidad de corregir errores que podrían costar caro en el futuro. Durante la conversación, el “Lobo” se mostró satisfecho por el triunfo ante Nicaragua 2-0, aunque reconoció que el inicio fue complicado y que el equipo todavía carece de mayor intensidad y volumen ofensivo. A su juicio, la victoria se basó en aprovechar los momentos clave, pero Honduras no puede confiarse ni empalagarse con el liderato, ya que lo más duro está por venir.

De cara a los próximos partidos contra Costa Rica y Haití en octubre, Guevara hizo un llamado a la seriedad, al trabajo táctico y al compromiso colectivo de los jugadores. Para el ex capitán, la selección tiene la calidad necesaria para soñar con el Mundial, pero deberá mejorar aspectos claves como la posesión con dinámica, el aprovechamiento de la pelota parada y la claridad en los movimientos ofensivos.

LO QUE DIJO

El triunfo de Honduras: "Doblemente feliz, le puedo decir, por el triunfo obtenido de la selección, hoy creo que el punto de Haití lo sumamos. Entonces, eso a mí en lo personal me alegra mucho, me tiene contento. Ojalá pues que esta línea siga, ojalá que esto nos catapulte para seguir creciendo, para seguir dándonos cuenta que este eliminatorio no va a ser fácil, pero que podemos lograr ese sueño y ese objetivo". Nicaragua como equipo: "Lo comentamos en la previa, lo que era este equipo de Nicaragua, que no iba a ser fácil. Un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Afortunadamente, le puedo decir que para nosotros, la falta de madurez, la falta de conocimiento, con todo respeto, del entrenador de Nicaragua, en el movimiento que hacen, el cambio de sistema que hacen, los cambios que hacen en el medio tiempo, a nosotros nos sirve y mientras ellos hacen el acomodo, nosotros aprovechamos ese hueco de espacio que dejaron en la línea de fondo, en la línea de cuatro, que en el primer tiempo usaron una línea de cinco.



En ese espacio nosotros aprovechamos, encontramos ese gol y afortunadamente ahí cambiamos el partido y lo acomodamos. Si bien es cierto, no fue fácil el trámite del partido, pero ya con el 1-0, Honduras pues ya soltaba carga, soltaba presión y podía venirse otro tipo de partido a favor nuestro".