Amado Guevara revela el movimiento del Fantasma Figueroa que facilitó el triunfo: "Nosotros aprovechamos ese hueco"

<b>Un juego pausado:</b> "Hoy Honduras fue un poco más en la posesión. Un equipo que trató de controlar el juego a favor nuestro, pero muy lento, muy pausado. Era una posesión con muy poca dinámica, porque los mediocentros hoy, sí, Edwin y Jorge Álvarez, no fueron ese revulsivo, no tuvieron esa dinámica, esa intensidad que normalmente ellos tienen. Y, por supuesto, yo creo que aquí hay muchas cosas, hay muchos apuntes. Si bien es cierto, se gana de una manera clara, se ganó bien, pero sí, tampoco que nos empalaguemos y hay cosas que yo sé que el profe y todo su staff técnico van a tener que analizar, corregir y saber que lo que se viene va a ser más duro y que si queremos seguir en esta línea del triunfo y buscar ese objetivo van a tener que trabajar y mejorar".<b>Con ese ritmo, ¿nos alcanza para clasificar al Mundial?: "</b>Lo que pasa es que los resultados se nos dan. Yo, en lo personal, estoy más pendiente de lo de nosotros. Porque, si bien es cierto, estuve viendo por tramos Costa Rica-Haití, yo no veo esa Costa Rica tampoco tan superior. Yo creo que Haití en varios tramos los hizo pasar apuros estando ahí en Costa Rica. Nicaragua ya lo hizo. Entonces, yo creo que nosotros en esta etapa y en este momento y en esta altura de la eliminatoria tenemos que enfocarnos en lo nuestro y más ahora que hoy, así como está encaminado, dependemos básicamente de nosotros".