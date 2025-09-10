DT de Nicaragua llama 'estúpido' a periodista y critica a Honduras por su juego: "Estaban a puro pelotazo; allá los quiero ver..."

<b>¿El parado táctico de Honduras limitó a Arauz?</b><br />Yo creo que no fue el rival que lo limitó, fue el mismo Arauz que se limitó solo haciendo movimientos que no tenía que hacer, quiso presionar donde no tenía que hacer. El primer resumen que yo hago es que Honduras gana con dos errores nuestros.El primer gol es de un rechace y el segundo es un error del defensa al bajársela de pecho. Honduras tuvo mucho centros, pero no tuvo claridad como para inquietarnos.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/tabla-posiciones-eliminatoria-concacaf-2026-honduras-costa-rica-haiti-nicaragua-LH27314834" target="_blank">VER: Tabla de posiciones Eliminatoria de Concacaf: Honduras lidera el grupo y Costa Rica se atascó ante una brillante Haití</a></b>El partido fue bien controlado. Los equipos que cometen errores en esta instancia lo terminan pagando caro. Hoy Honduras aprovechó esos errores y gana el partido merecidamente<b>¿Jaime Moreno no se vio bien en el partido? Y advierte a Honduras</b>Hay jugadores que tienen días y Jaime no tuvo un gran día. Hay muchos jugadores que anduvieron bajo, pero aún así Honduras no era más, recuerden la jugada del primer gol y el segundo también, dos errores le costaron el triunfo a Honduras tampoco voy a ser un drama porque nos toca el partido de local y ahí quiero ver si hacen todo el tiempo que hicieron y mandaron a los baloneros detrás del arco cuando lo ganaban 1-0, el fútbol es de revancha, nosotros tenemos la nuestra después y trataremos de recupera jugadores y cuando estemos con una selección completa es otro cuento.