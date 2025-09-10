La Selección

DT de Nicaragua llama 'estúpido' a periodista y critica a Honduras por su juego: "Estaban a puro pelotazo; allá los quiero ver..."

Marco Antonio Figueroa no estuvo nada contento en conferencia de prensa y dejó varios mensajes a la selección de Honduras: “Si dependen de nosotros, no irán al mundial”.

2025-09-10

Con goles de Romell Quioto y Alexy Vega, Nicaragua perdió en su visita 0-2 ante Honduras por la fecha 2 de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026.

Con este resultado, la selección 'Pinolera' quedó última del Grupo C con solo un punto. Mientras qu Honduras lidera con cuatro unidades, Costa Rica y Haití le siguen con dos unidades.

Rueda se rinde ante los hondureños por ganar con 10 hombres y explica por qué apostó por Choco: "Todos para uno, uno para todos"

Conociendo esto, la prensa nicaragüense y hondureña quiso saber la opinión Marco Antonio Figueroa, más conocido como 'El fantasma' e hizo su análisis sobre lo sucedido durante los 90 minutos.

El entrenador de Nicaragua aseguró que el partido de vuelta entre ambos va a ser totalmente diferente y que si Honduras depende de ellos para llegar al Mundial: "Honduras no clasificará".

Previo al inicio de la conferencia, el 'Fantasma' calentó todo al consultar si había “¿Algún señor Gustavo Roca acá adentro?”. La prensa le dijo que "no" y el mismo entrenador respondió: “Es que es un mala leche. Es un mala leche, muy mala leche”.

SIMULADOR MUNDIALISTA: pronóstica cómo le irá a cada selección de Concacaf

Conferencia de prensa del Fantasma Figueroa

¿El parado táctico de Honduras limitó a Arauz?
Yo creo que no fue el rival que lo limitó, fue el mismo Arauz que se limitó solo haciendo movimientos que no tenía que hacer, quiso presionar donde no tenía que hacer. El primer resumen que yo hago es que Honduras gana con dos errores nuestros.El primer gol es de un rechace y el segundo es un error del defensa al bajársela de pecho. Honduras tuvo mucho centros, pero no tuvo claridad como para inquietarnos.

VER: Tabla de posiciones Eliminatoria de Concacaf: Honduras lidera el grupo y Costa Rica se atascó ante una brillante Haití

El partido fue bien controlado. Los equipos que cometen errores en esta instancia lo terminan pagando caro. Hoy Honduras aprovechó esos errores y gana el partido merecidamente

¿Jaime Moreno no se vio bien en el partido? Y advierte a Honduras

Hay jugadores que tienen días y Jaime no tuvo un gran día. Hay muchos jugadores que anduvieron bajo, pero aún así Honduras no era más, recuerden la jugada del primer gol y el segundo también, dos errores le costaron el triunfo a Honduras tampoco voy a ser un drama porque nos toca el partido de local y ahí quiero ver si hacen todo el tiempo que hicieron y mandaron a los baloneros detrás del arco cuando lo ganaban 1-0, el fútbol es de revancha, nosotros tenemos la nuestra después y trataremos de recupera jugadores y cuando estemos con una selección completa es otro cuento.

Piojo Herrera señala a los culpables del empate de Costa Rica ante Haití: "Jugadas tontas; yo no trabajo eso en los entrenos"

¿No le está dando méritos a Honduras?

Claro que tiene méritos lo dije Al principio. Ellos aprovecharon dos errores y luego su selección se fue pifiada. Para que una selección local se vaya pifiada tiene que pasar mucho y supimos controlarlo bien sin jugar bien el primer tiempo, pero en el trámite del partido no podía salir Honduras, porque se quedaron con 10 jugadores y estaban a puro pelotazo y tuvimos opciones en los últimos minutos para empatar el juego y ahora a seguir preparando para octubre y noviembre.

¿Usted cree allá en Nicaragua lleguen con posibilidades de ir al Mundial?

Tu pregunta está muy fuera de lugar. Yo no creo que si Honduras llega sin posibilidades se dejada ganar fácilmente y yo tampoco lo haré.

¿Tiene Honduras limitaciones para jugar?

Primero no pongas palabras en mi boca. Yo no dije que Honduras tiene limitaciones, yo dije que Honduras juega al pelotazo y yo por eso me enojo con ustedes. Porque creen que conmigo van a sacar la nota del día, así como lo hizo el estúpido de Gustavo Roca (periodista de Diez) y creen que conmigo sacarán esa nota. No me pongas palabras en la boca.

¿Le pasó factura el juego ante Costa Rica?

Nos pasó la cuenta el viaje, la madrugada, las lesiones, los suspendidos y yo no me quejo porque tengo que salir con lo que tengo.

Si hubiéramos jugado un 25% mejor nosotros le ganamos a Honduras. Ustedes tiene que ver fútbol y no ver la camiseta. En 96 minutos no fuimos inferiores. Solo diré que las selecciones deberían de tener una fila especial en el aeropuerto para que no pase lo que pasó a nosotros.

CONTUNDENTE CONTRA HONDURAS

Ojalá vayan al Mundial, si dependen de ganarnos a nosotros para ir: no van a ir. Tiene un buen entrenador, es un caballero y ya luego el tiempo lo dirá.

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Conferencia de prensa
|
Honduras
|
Nicaragua
|