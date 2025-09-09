Rueda se rinde ante los hondureños por ganar con 10 hombres y explica por qué apostó por Choco: "Todos para uno, uno para todos"

<b>¿Qué siente usted en este momento, luego de lo golpeada que ha sido la Selección? No ha tenido el mismo proceso que tuvo la vez anterior. Esta ha sido bastante criticada. ¿Qué siente usted en este momento, profe?</b><br /><br />Es difícil, ¿no? Difícil. Ahora hacíamos algo de recordar en el vestuario, de que son momentos diferentes y este grupo tiene esa responsabilidad grande. No tiene esa mochila pesada porque no se han podido lograr las clasificaciones, y es un grupo que se lo merece por el talento, por todo lo que ha invertido el fútbol hondureño, por todo lo que han hecho los clubes, por el crecimiento de ellos.<br /><br />Y bueno, ahora esto acrecienta más nuestro compromiso y nuestra responsabilidad y ojalá que nosotros demos ese paso determinante de lograr la meta que queremos. Son seis partos, seis juegos, para lograr ir a la final, al Mundial.<b>¿Qué debe resaltar en este juego y cuáles son los puntos claves que usted considera que Honduras tuvo para poder sacar este partido? También me parece irónico que teníamos que aguantar hasta el último cambio tras la lesión de David Ruiz.</b><br /><br />Creo que el equipo tuvo una altísima concentración. Creo que por ahí pasó todo. El compromiso, la intensidad en los duelos. Habíamos hablado de la intensidad en los duelos. Creo que tenemos que imponernos, evitar que ellos se tomaran confianza, porque hoy en día es muy fácil —lo que yo les digo a los muchachos— hoy en día es muy fácil jugar de visita... o es más fácil. No es fácil ningún partido, que no se me vaya a malinterpretar.<br /><br />Ustedes vieron que a la espalda de José Julián y de Getsel había 40, a veces 50 metros, mientras que cuando nosotros atacábamos, ni Lozano, ni Quioto, ni Palma, ni Jorge tiraban espacio. Como les digo yo: ¿dónde juega el niño mejor? ¿Cuando lo llevamos al campo, a la hacienda, a la finca... o cuando está en el apartamento con la porcelana, con la vajilla, con las lámparas?<br /><br />Sin espacio es difícil, Julián, y a veces la gente se desespera, y uno también se desespera. Entonces, resolver sin espacio es muy complejo, muy complejo. Y por eso ustedes vieron los resultados, casi en todo con CONCACAF, de que a la espalda o los visitantes han hecho unos resultados que no se esperaban. Difícil.<br /><br />Nosotros tuvimos una o dos situaciones en Haití. Una se resbaló Deybi, otra no controló bien Palma, el cabezazo de Deybi... Tuvimos tres o cuatro situaciones de gol y no las concretamos, pero en Haití es muy difícil. Y creo que la aplicación, la concentración, la paciencia y el talento... hoy se juntaron esas situaciones.Lo de Luis Palma a Quioto, que falla, que después tira, y después lo de Romell haciendo... y después lo de Andy, que es sensacional. Yo creo que es una sensibilidad especial la de Andy para finalizar.