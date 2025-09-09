Rueda se rinde ante los hondureños por ganar con 10 hombres y explica por qué apostó por Choco: "Todos para uno, uno para todos"

El estratega cafetero fue muy específico al explicar las decisiones tácticas que marcaron el desarrollo del partido. El ingreso de Antony Lozano en lugar de Jorge Benguché fue una decisión pensada desde la lectura del rival y lo que exigía el contexto del juego. “Antony resuelve mejor en espacios más reducidos y tiene la capacidad de aguantar el balón para permitirnos jugar en bloque, y hoy necesitábamos justamente eso: un jugador que pudiera darnos más tiempo para colectivizar las jugadas y evitar el juego directo”, argumentó.

Reinaldo Rueda se mostró tranquilo tras la victoria 2-0 de Honduras sobre Nicaragua . El DT colombiano no ocultó su satisfacción, pero tampoco perdió de vista la dimensión del reto. “Este triunfo es muy reconfortante, es el premio al trabajo, a la dedicación y a lo que se merece este grupo de muchachos que ha luchado mucho para darle una alegría al pueblo hondureño”, expresó con firmeza.

Reinaldo Rueda también hizo énfasis en el aspecto emocional, quizás el más valioso en este momento del proceso. El equipo supo mantener la calma y responder con carácter incluso cuando se quedó con un hombre menos por la lesión de David Ruiz . “Soportar esos minutos con diez hombres y, aun así, hacer el segundo gol demuestra la solidaridad, el compromiso y la madurez que este grupo está construyendo”, señaló.

Una variante hoy, en el once, a diferencia del partido pasado, ¿cuál fue el motivo? Y luego en el segundo tiempo vimos un equipo más ofensivo, incluso los laterales ya de vocación más ofensiva subiendo más. ¿Cuál fue la indicación? Porque lo vimos con más intensidad.



Felicidades a ustedes también por el acompañamiento (a los periodistas), por el apoyo y a todo el grupo. Creo que la Selección Nacional hoy ha hecho un partido muy intenso, un excelente juego de parte de todos los muchachos.



Y respecto a la pregunta, Jorge Benguché había jugado contra Haití y la idea es que Antony resuelve mejor en espacios más pequeños y aguanta más el balón, y hoy necesitábamos eso. Necesitábamos tener quizás la posibilidad de que Anthony resolviera y que aguantara más el balón para poder nosotros colectivizar. Quizás por eso la alternativa de que jugara Antony inicialmente por Jorge.



Y creo que Andy y Joseph siempre tienen esa vocación. Inclusive hay que estarlos alternando para que no nos desprotejamos y más ante la situación de que había que respaldar a Getsel y a José Julián, que quedaban mano a mano con los dos puntas de ellos, y ellos tenían que hacer el respaldo, pero lo hicieron muy bien, y gracias a Dios que esa situación de Najar nos dio el alivio en un momento muy crítico, muy difícil por el resultado, por la inferioridad numérica.



Y bueno, esa sensibilidad, ese talento que tiene Andy es definitivo. Creo que José también venía sufriendo mucho porque él en el Minnesota viene jugando más de carrilero, en comportamiento de línea de cinco o de mediocentro, y ha perdido un poco de huella en el tema de laterales en línea de cuatro, pero creo que los muchachos hoy se brindaron. Creo que fue un partido muy inteligente, muy táctico, un Nicaragua que, como lo habíamos hablado ayer, es un equipo con gran aplicación, un equipo muy combativo y creo que todo esto hizo el partido muy sufrido y muy difícil.

¿Cuánto desahogo hay en el plantel y para usted personalmente tras conseguir este triunfo que es importantísimo, que nos ubica en lo más alto de la tabla?



Creo que es muy reconfortante. Es el premio al trabajo, a la dedicación, a lo que quiere el grupo, a lo que se merecen los muchachos, a lo que necesita y se merece el pueblo hondureño. Como les digo yo, esta es una oportunidad que Dios y el fútbol nos han brindado, tenemos que aprovecharla. Es un torneo muy difícil, un grupo muy competitivo, muy cerrado. Creo que hoy, con este resultado, cobra mayor valor el resultado anterior, porque Haití hoy demostró que es una selección muy competitiva, es una selección muy madura.

Unos jóvenes que están, como les decía yo, si nosotros analizamos psicosocialmente a Haití, ustedes vieron que no hubo ningún conflicto en ese partido, porque esos muchachos, a pesar de que hubo momentos intensos, duelos, esos muchachos hace cinco o siete años están viviendo en Europa, ganando en euros. Ustedes no les hicieron la llegada; hoy me decían, la llegada de Haití a Costa Rica es como si hubiera llegado un equipo con todo el caché y todo el lujo de jugadores de élite de Europa, que se visten muy bien, que andan muy bien, que andan muy elegantes. Ellos, a pesar de todas las dificultades de su crianza, de su nacimiento en Haití, están en un nivel competitivo altísimo en ligas. Entonces eso hace que ese grupo sea muy difícil. Haití es un rival súper maduro, muy difícil también, hoy lo demostró frente a Costa Rica.

¿Qué sensaciones le genera, profe, en lo personal, hoy verse líder con esa combinación de resultados en Costa Rica? ¿Este es el sueño, este es el camino que se debe seguir, tomando en consideración que tenemos dos partidos más de local?



Lo que volví hoy a ratificar a los muchachos: caminemos juntos, caminemos con fe, con convicción, caminemos sin vanidades, caminemos sin egos, caminemos por nosotros, por nuestra familia, por el pueblo hondureño, por esa camiseta. Queremos estar en el Mundial. Es muy cerrado, es muy cerrado. Hay que tener equilibrio.



Ahora ellos tienen que regresar a sus clubes, luchar por ser titulares, por jugar más. Casi que en menos de un mes tenemos estos dos juegos de local. Entonces es importantísimo que ellos lleguen con un mejor nivel y que sepamos asimilar este momento y saber que esto nos compromete a hacer un mejor trabajo.



Qué significa para usted el hecho de José Mario Pinto, que no había tenido tanta oportunidad y fue ovacionado por su ingreso, porque se lo pedían. Y también lo de Alexy Vega, que marca su primer gol en un partido oficial con la Selección Nacional.



José Mario Pinto como Alexy Vega creo que son muchachos que vienen trabajando bien. Ellos son conscientes de que son destacadísimos acá en la Liga Nacional y que han mejorado mucho su nivel competitivo, su compromiso, su nivel de entrenamiento. Y bueno, son dos jugadores que tienen extraordinario talento, pero ellos saben que también hay otros jugadores en esas posiciones que tienen también un recorrido importante.

Saber esperar con paciencia, con profesionalismo, y saber que nosotros los valoramos y que por eso están siempre convocados, siempre distinguidos con la convocatoria.

Durante la Copa Oro el equipo tuvo una gran virtud, que fue el tema emocional, el manejo de las emociones y saber responder a eso. Hoy tuvo ese momento también con 10 hombres por la lesión de David, y el equipo supo soportar y hacer el segundo gol. ¿Qué valor le da usted a lo grupal, a lo emocional de este equipo, profe?



Un equipo con una resiliencia, con una capacidad de solidaridad, con un compromiso que demuestran todos. Como les digo yo, muchachos, jueguen como son en el comedor, como son en la cancha de los entrenos, que son compañeros, son amigos. Tienen esa alegría del hondureño. Igual jueguen así. Y creo que hoy, aparte de jugar, teniendo en cuenta los obstáculos y las dificultades que nos planteaba el rival, porque el rival no nos iba a dejar jugar fácil, no nos iban a dejar jugar fácil, porque ellos son aplicados, obedientes, muy ordenados.

Y soportar casi, no sé, 15 minutos con 10 hombres demuestra también un gran esfuerzo, un gran premio para los muchachos por todo lo que hicieron. Y eso es muy positivo, porque ya se da cuenta uno de los comprometidos que están todos. Como digo yo, todos para uno, uno para todos. Es lo que tenemos que tener como consejo.

Alegría, amor y atrevimiento. En la misma línea, después del segundo gol, toda su banca se fue a celebrar. ¿Cómo lo tomaste?



Muy emocionado, de verdad que muy emocionado. Creo que nos desahogamos todos ahí, y los muchachos con esa expresión demuestran también... creo que todos los que estaban de alternativa demostraron esa solidaridad, demostraron ese compañerismo, que estaban también sufriendo, y muchos que querían jugar, pero por ahí tuvimos el impasse, la imprecisión o el imponderable de lo de David que nadie esperaba.



Quisimos que entrara David por Edwin, porque tenían más o menos las características mixtas de recuperación de balón y ofensivos, creativos y se nos malogró lo de David. Por eso el partido se hizo muy sufrido, pero ese momento, de verdad que es importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Creo que lo vamos a ponderar mucho en la retroalimentación, porque eso dice mucho de la clase de grupo que hemos consolidado.