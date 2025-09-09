La Selección

¡No fueron al VAR! El penal que no le pitaron a favor a Honduras tras falta contra Luis Palma

En el área se bajaron al hondureño, pero el árbitro mexicano Armando Villarreal no lo sancionó.

2025-09-09

¿Y el VAR? Armando Villarreal, árbitro mexicano que ofició el Honduras vs Nicaragua, no quiso sancionar penal claro a favor de la escuadra hondureña en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Transcurría el minuto 27' cuando un centro desde la izquierda cayó al área, Luis Palma en labores ofensivas buscó la pelota, sin embargo fue sujetado por un nicaragüense, dejando la primera polémica del juego.

Los jugadores hondureños y el mismo Palma le reclamaron al silbante azteca la acción, pero no habló ni siquiera con sus asistentes ni pidió revisión del VAR.

El juego, de la segunda jornada de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, se siguió jugando donde Honduras hasta el minuto 41' solamente habia rematado en una ocasión a portería pinolera en pies de Edwin Rodríguez.

