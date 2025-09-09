¡No fueron al VAR! El penal que no le pitaron a favor a Honduras tras falta contra Luis Palma

¿Y el VAR? <b>Armando Villarreal</b>, árbitro mexicano que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-nicaragua-online-en-vivo-eliminatoria-mundialista-concacaf-hora-canal-transmision-EH27310848" target="_blank">ofició el Honduras vs Nicaragua</a>,</b> no quiso sancionar penal claro a favor de la escuadra hondureña en el <b>estadio Nacional </b>de Tegucigalpa.Transcurría el minuto 27' cuando un centro desde la izquierda cayó al área, <b>Luis Palma </b>en labores ofensivas buscó la pelota, sin embargo fue sujetado por un nicaragüense, dejando la primera polémica del juego.