¡Imparable! Honduras con Rueda es sinónimo de triunfo jugando en casa por eliminatorias: estos son sus números

La expedición nacional recibe a Nicaragua este martes en la segunda jornada de la tercera ronda de la eliminatoria de Concacaf y lo hace con el aval que dicta el historial. La supremacía se sintetiza con un poderoso dato: Honduras ganó 10 de 11 partidos eliminatorios en casa en las dos etapas de Rueda. ! Sí, una sola derrota! Esas son cifras que delatan una alta efectividad del 90.91%. De esos 11 combates, nueve fueron rumbo al Mundial 2010 y los restantes dos en la actual ruta hacia United 2026. La hegemonía se plasma claramante al cosechar 30 de 33 puntos y se ratifica en materia de goles: 29 dianas marcadas, siete tantos recibidos y seis marcos en cero.La única caída se remonta a la penúltima jornada de la hexagonal de 2009, cuando Honduras cayó 2-3 ante Estados Unidos y quedó obligada a ganar posteriormente en El Salvador para lograr una milagrosa clasificación a la Copa del Mundo.<b>LEA: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/tecnico-de-nicaragua-se-irrita-con-periodista-le-tira-al-arbitraje-y-advierte-a-honduras-DO27292023" target="_blank">Técnico de Nicaragua se irrita con periodista, le tira al arbitraje y advierte a Honduras: "esta selección no se compara con ninguna"</a></b>Todos los demás encuentros se contaron por triunfos: 4-0 a Puerto Rico, 2-0 a Jamaica, 3-1 a Canadá, 1-0 a México, 3-1 otra vez al Tri, 1-0 a El Salvador, 4-0 a Costa Rica y 4-1 a Trinidad &amp; Tobago.Todos esos duelos fueron en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y se dieron en el marco del trayecto a Sudáfrica 2010.Los otros dos encuentros se corresponden a la actual etapa. En la fase anterior de esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026, Honduras se impuso 3-1 a Cuba y posteriormente derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda.Arropada por su gente y con la estrategia de don Reinaldo, Honduras nunca se ha ido sin anotar goles en un partido clasificatorio a la máxima justa del futbol.