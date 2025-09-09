¡Imparable! Honduras con Rueda es sinónimo de triunfo jugando en casa por eliminatorias: estos son sus números

Jugar en territorio hondureño por eliminatorias, tener el aliento de la afición catracha y estar bajo el mando de Reinaldo Rueda ha sido una ecuación casi infalible para la Bicolor.

Los números de Honduras con el colombiano y en casa en caminos mundialistas son muy positivos y rozan la perfección. Cuando se trata de partidos rumbo a la Copa del Mundo, los encuentros de local con Rueda en el banquillo han sido prácticamente sinónimo de victorias para la H.

La expedición nacional recibe a Nicaragua este martes en la segunda jornada de la tercera ronda de la eliminatoria de Concacaf y lo hace con el aval que dicta el historial.

La supremacía se sintetiza con un poderoso dato: Honduras ganó 10 de 11 partidos eliminatorios en casa en las dos etapas de Rueda. ! Sí, una sola derrota! Esas son cifras que delatan una alta efectividad del 90.91%. De esos 11 combates, nueve fueron rumbo al Mundial 2010 y los restantes dos en la actual ruta hacia United 2026. La hegemonía se plasma claramante al cosechar 30 de 33 puntos y se ratifica en materia de goles: 29 dianas marcadas, siete tantos recibidos y seis marcos en cero.

La única caída se remonta a la penúltima jornada de la hexagonal de 2009, cuando Honduras cayó 2-3 ante Estados Unidos y quedó obligada a ganar posteriormente en El Salvador para lograr una milagrosa clasificación a la Copa del Mundo.

Todos los demás encuentros se contaron por triunfos: 4-0 a Puerto Rico, 2-0 a Jamaica, 3-1 a Canadá, 1-0 a México, 3-1 otra vez al Tri, 1-0 a El Salvador, 4-0 a Costa Rica y 4-1 a Trinidad & Tobago.Todos esos duelos fueron en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y se dieron en el marco del trayecto a Sudáfrica 2010.

Los otros dos encuentros se corresponden a la actual etapa. En la fase anterior de esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026, Honduras se impuso 3-1 a Cuba y posteriormente derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda.

Arropada por su gente y con la estrategia de don Reinaldo, Honduras nunca se ha ido sin anotar goles en un partido clasificatorio a la máxima justa del futbol.

El Chelato Uclés albergará este 9 de septiembre el combate ante los Pinoleros y la fanaticada hondureña arribará al inmueble sabiendo que la H de Rueda en casa no le suele fallar a su pueblo...