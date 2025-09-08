Rueda y su pedido especial al periodismo por el tema Alexy Vega, y revela: "A veces la responsabilidad los cohibe"

<b>Reinaldo Rueda</b>, entrenador de la <b>Selección Nacional de Honduras</b>, atendió a los medios en la antesala del duelo contra <b>Nicaragua</b>, donde analizó los aspectos que el equipo debe mejorar tras el empate frente a <b>Haití </b>en Curazao. El estratega colombiano fue claro en que cada partido presenta desafíos distintos y que la Bicolor debe adaptarse con inteligencia y concentración.El técnico destacó que <b>Nicaragua </b>es un rival con orden táctico, combatividad y jugadores que han ganado experiencia internacional, por lo que representa un reto de cuidado. Asimismo, recalcó que <b>Honduras </b>debe aprovechar la localidad y mostrar intensidad para concretar las ocasiones de gol que se generen.