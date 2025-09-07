Expertos destacan al futbolista que debe ser la variante de Reinaldo Rueda para enfrentar a Nicaragua este martes

La Selección de Honduras no pasó de un empate sin goles ante Haití y ahora se prepara para recibir en casa a Nicaragua en su segundo compromiso eliminatorio rumbo al Mundial de United 2026. Previo a este duelo, exjugadores y ahora entrenadores de fútbol aprovechan la previa para analizar las variantes y las posibilidad que tiene Honduras de poder sumar una victoria.

Una de las variantes que no solamente la afición lo pide, sino que también los ahora entrenadores, es el jugador Alexy Vega, el goleador de la Liga Nacional con el Marathón. COCLI SALGADO

Óscar "Cocli" Salgado considera que hay mucho por mejorar tras lo observado en el primer compromiso ante Haití. "La dinámica de la primera jornada nos deja un panorama más claro, si uno de los equipos accesibles era Haití, un punto no es malo, pero para que Honduras sea campeón de grupo debe hacer al menos 12 puntos y eso significa que mínimo ahora debe ir a ganarle a Nicaragua en casa o empatar a Costa Rica. Los puntos en casa son sagrados". Y añade: "La Selección ha venido teniendo altibajos, no ha podido consolidar una línea de juego, lo vimos en Copa Oro en los primeros partidos que no fueron buenos, luego un levantón. El partido del viernes no me gustó, muy lenta la circulación y faltó determinación ofensiva. Para ir a un Mundial, la selección debe dar más, no jugar a un 80%, se tiene que jugar al 120%". Cocli es de los que considera que Alexy Vega debería tener una oportunidad en el 11 titular de la Bicolor. "A la selección deben ir los jugadores que en el último mes, ya sea en el extranjero o el Nacional muestran el mejor rendimiento y creo que (Alexy) Vega lo ha demostrado. En este momento podría estar en mejor nivel que quizás otro jugador. El profe Rueda los conoce mejor, pero creo que es un jugador al que Honduras le puede explotar más su capacidad" ARNOLD CRUZ

El experimentado exdefensor de la Bicolor, Arnold Cruz, advierte a Rueda sobre los aspectos a tener cautela en este duelo ante Nicaragua. "Honduras debe tener muchas precauciones defensivas, pero debe ser un equipo más ofensivo, tener más ideas en el tema de ataque y convencido que se puede llegar más al marco rival y someter a un equipo que viene a querer sumar un punto". También comparte con Salgado sobre la posibilidad que debería tener Alexy Vega por su buen momento que está pasando en la Liga Nacional. "A mí me gustaría ver a Alexy Vega donde él se siente bien, es un jugador diferente, tiene otras características y está pasando por un momento muy bueno en su equipo y se debe aprovechar. Ya es un jugador maduro y puede jugar cierto rol y debe estar en el 11 de media punta con funciones para las dos fases del partido". Y añade: "Honduras tendrá mucho espacio para defender, pero poco espacio para atacar y es ahí donde se puede tener muchos problemas en la parte de atrás" EDUARDO BENNETT