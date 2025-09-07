Expertos destacan al futbolista que debe ser la variante de Reinaldo Rueda para enfrentar a Nicaragua este martes

El experimentado exdefensor de la Bicolor, Arnold Cruz, advierte a Rueda sobre los aspectos a tener cautela en este duelo ante Nicaragua."Honduras debe tener muchas precauciones defensivas, pero debe ser un equipo más ofensivo, tener más ideas en el tema de ataque y convencido que se puede llegar más al marco rival y someter a un equipo que viene a querer sumar un punto".También comparte con Salgado sobre la posibilidad que debería tener Alexy Vega por su buen momento que está pasando en la Liga Nacional."A mí me gustaría ver a Alexy Vega donde él se siente bien, es un jugador diferente, tiene otras características y está pasando por un momento muy bueno en su equipo y se debe aprovechar. Ya es un jugador maduro y puede jugar cierto rol y debe estar en el 11 de media punta con funciones para las dos fases del partido".Y añade: "Honduras tendrá mucho espacio para defender, pero poco espacio para atacar y es ahí donde se puede tener muchos problemas en la parte de atrás"<b>EDUARDO BENNETT</b>