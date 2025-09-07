Nicaragua llegará sin su "Coronel" a Honduras, pero buscan dar la sorpresa en el Chelato Uclés; así es la agenda de los pinoleros

La selección pinolera aún no ha llegada a suelo hondureño, pero lo hará este lunes en horas de la noche. La delegación arribará a partir de las 11:30 de la noche vía aérea al aeropuerto internacional de Palmerola y en seguida se trasladará a la capital.

La segunda jornada de la última fase eliminatoria rumbo a United 2026 continúa y Honduras estará recibiendo la visita de la selección de Nicaragua en el estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 8:00 de la noche de este martes.

El combinado que comanda Marco "Fantasma" Figueroa, tiene previsto hacer su reconocimiento de cancha del coloso capitalino, este lunes a partir de la 5:00 de la tarde.

Además, el timonel pinolero estará desarrollando su conferencia de prensa previo a su entreno en el Chelato Uclés.

SIN LA PRESENCIA DE SU CAPITÁN

Una de la malas noticias que tiene la selección de Nicaragua es que no podrá contar con su capitán, Jason Coronel, quien salió expulsado en el partido ante Costa Rica.

El capitán del Diriangén se pierde el compromiso ante Honduras por la Eliminatoria Mundialista. Marco "Fantasma" Figueroa, técnico pinolero, ahora está obligado a reemplazar al volante de buen pie y visión.

Coronel es pieza clave en el engranaje de la Selección de Nicaragua que por primera vez en su historia afronta la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.