Nicaragua llegará sin su "Coronel" a Honduras, pero buscan dar la sorpresa en el Chelato Uclés; así es la agenda de los pinoleros

La segunda jornada de la última fase eliminatoria rumbo a United 2026 continúa y <b>Honduras</b> estará recibiendo la visita de la selección de <b>Nicaragua</b> en el estadio <b>Nacional Chelato Uclés</b> a partir de las 8:00 de la noche de este martes.La selección pinolera aún no ha llegada a suelo hondureño, pero lo hará este lunes en horas de la noche. La delegación arribará a partir de las 11:30 de la noche vía aérea al aeropuerto internacional de <b>Palmerola</b> y en seguida se trasladará a la capital.