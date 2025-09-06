Deiby Flores tras ser capitán de Honduras ante Haití y pone en aviso a Nicaragua: "El martes tenemos que hacerlo valer"

La Selección Nacional de Honduras ya está de regreso en el país tras el empate 0-0 frente a Haití en Curazao, en el inicio de la fase final de las eliminatorias de <b>Concacaf </b>rumbo al Mundial 2026. El mediocampista Deiby Flores analizó lo ocurrido en ese compromiso y aseguró que, aunque no consiguieron los tres puntos, el hecho de sumar fuera de casa siempre es positivo. “Sabíamos que sería un partido difícil, lo importante era sumar de visita y lo hicimos”, expresó.El empate entre <b>Nicaragua </b>y <b>Costa Rica </b>también fue un factor que Flores consideró favorable para la bicolor catracha, ya que dejó a los cuatro equipos del grupo con la misma cantidad de puntos. Ante este escenario, el jugador enfatizó la necesidad de hacerse fuertes en casa: “En nuestra casa los partidos que hemos tenido los hemos sacado adelante y este martes tenemos que hacerlo valer”, señaló, refiriéndose al duelo ante Nicaragua en el <b>Estadio Nacional Chelato Uclés</b>.