Deiby Flores tras ser capitán de Honduras ante Haití y pone en aviso a Nicaragua: "El martes tenemos que hacerlo valer"

La Selección Nacional de Honduras ya está de regreso en el país tras el empate 0-0 frente a Haití en Curazao, en el inicio de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El mediocampista Deiby Flores analizó lo ocurrido en ese compromiso y aseguró que, aunque no consiguieron los tres puntos, el hecho de sumar fuera de casa siempre es positivo. “Sabíamos que sería un partido difícil, lo importante era sumar de visita y lo hicimos”, expresó. El empate entre Nicaragua y Costa Rica también fue un factor que Flores consideró favorable para la bicolor catracha, ya que dejó a los cuatro equipos del grupo con la misma cantidad de puntos. Ante este escenario, el jugador enfatizó la necesidad de hacerse fuertes en casa: “En nuestra casa los partidos que hemos tenido los hemos sacado adelante y este martes tenemos que hacerlo valer”, señaló, refiriéndose al duelo ante Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Flores, quien portó el brazalete de capitán en el duelo ante Haití, compartió la emoción de ese momento, aunque insistió en que el liderazgo es colectivo. “Capitanes somos todos, lo tenga o no lo tenga siempre voy a ser un capitán para el equipo”, dijo, agradeciendo la confianza de haber llevado la cinta en un partido tan importante. El mediocampista cerró con un mensaje para la afición hondureña, invitándolos a llenar el estadio este martes y ser ese motor que impulse al equipo. “El apoyo de la gente es vital, nos motiva al 200%. En casa vamos a ir con todo por los tres puntos”, concluyó.

Sus declaraciones

