Amado Guevara, muy analítico sobre el empate de Honduras ante Haití: "Para mí son dos puntos que se dejaron escapar"

Honduras debutó en la fase final de la eliminatoria de la Concacaf con un empate sin goles ante Haití en Curazao. El resultado ha generado debate sobre si se trató de un punto valioso en condición de visita o de dos puntos desperdiciados en un partido en el que la “H” pudo arriesgar más. En la sección La voz del experto, el excapitán de la Selección Nacional, Amado Guevara, analizó a fondo el rendimiento del equipo dirigido por Reinaldo Rueda. El “Lobo” no dudó en calificar el empate como “agridulce”, señalando que Honduras mostró demasiada cautela y cedió la iniciativa al rival, lo que limitó el accionar ofensivo.

Además, Guevara destacó la disciplina táctica y el orden defensivo de la selección, pero advirtió que se necesita mayor creatividad y atrevimiento en ataque. El referente hondureño también recalcó que la ausencia de jugadores como Kervin Arriaga pesó en el mediocampo, y que en casa la selección no tiene margen de error: debe ganar los nueve puntos disponibles.

LO QUE DIJO:

Empate agridulce en Curazao: "Porque hasta el final de la eliminatoria se verá si el punto sirvió o si realmente perdimos dos. Creo que estos son los rivales a los que Honduras debe ganar si quiere la clasificación directa. Con un poco más de picardía y saliéndose del guion, se pudo haber conseguido la victoria". El trámite del partido: "Honduras mostró variantes en su sistema: empezó con 4-4-2, luego probó con doble nueve, Palma por izquierda y Edwin por derecha. Sin embargo, más que el sistema, me sorprendió la estrategia: no perder. La idea era partir del cero en defensa y esperar una individualidad o error rival. El mensaje fue claro y muy conservador. ¿Siente que esa falta de atrevimiento en ofensiva fue parte del plan de Rueda?: "Sí. Ya lo vimos en Copa Oro: contra El Salvador, Curazao, México, y salvo el primer juego contra Canadá, siempre fue lo mismo. Honduras cedió la iniciativa, esperó atrás y buscó un error. Hubo oportunidades con balones largos, pero nuestros delanteros quedaron muy solos. Por eso repito: puede ser un punto valioso o dos perdidos. Para mí son dos puntos que se dejaron escapar".

La ausencia de Denil Maldonado y Kervin Arriaga: "En defensa, Getsel y Julián controlaron bien y el marcador lo refleja. Pero en medio campo sí se notó la ausencia de Arriaga. Él es ese jugador diferente, con fuerza física, que puede jugar de área a área y dar variantes ofensivas. Hoy Honduras lo necesitó". ¿Cómo valoró los cambios de Rueda?: "Los de Jorge y Quioto eran necesarios. El de Anthony me pareció acertado. Pero me sorprendió el debut de Alenis Vargas en un partido de tanta importancia; yo esperaba a Alexy Vega, que pudo aportar con su buen pie. Lo de David Ruiz también me sorprendió por el poco tiempo que trae de actividad". ¿Le pareció una falta de respeto que Alexis Vega entrara hasta el minuto 94?: "No, no lo veo así. Son decisiones estratégicas. Aunque sí me hubiese gustado verlo más minutos, el jugador debe estar listo para rendir aunque sea un minuto". ¿Cuáles fueron los puntos altos de Honduras?: "La disciplina táctica. El plan de juego estaba claro y los jugadores lo cumplieron. Me gustó el liderazgo de Deiby Flores, la madurez de Julián y el cero en la portería". Los puntos bajos del empate hondureño: "El juego fue muy lento y pausado, con poca asociación. Abusamos del juego directo. No se aprovecharon los laterales ni se concretaron las pocas oportunidades que hubo".

¿Cómo vio puntualmente a Luis Palma?: "Es un jugador que me gusta, pero en esa posición le cuesta. No es tan rápido ni potente como otros extremos, es más elaborador. Tiene buena técnica y pegada, pero quizá en otra posición pueda rendir más". Cambios para el martes ante Nicaragua: "Yo incluiría a Anthony Lozano de inicio. Mantendría la defensa, repetiría con Jorge Álvarez y daría a Edwin su posición natural. También pondría a Quioto en su perfil. El resto del equipo puede repetir".