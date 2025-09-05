Amado Guevara, muy analítico sobre el empate de Honduras ante Haití: "Para mí son dos puntos que se dejaron escapar"

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/cronica-del-honduras-vs-haiti-resultado-goles-video-eliminatoria-mundialista-MC27259140" target="_blank">Honduras debutó en la fase final de la eliminatoria de la Concacaf</a></b> con un empate sin goles ante <b>Haití </b>en <b>Curazao</b>. El resultado ha generado debate sobre si se trató de un punto valioso en condición de visita o de dos puntos desperdiciados en un partido en el que la “H” pudo arriesgar más.En la sección <b>La voz del experto</b>, el excapitán de la Selección Nacional, <b>Amado Guevara</b>, analizó a fondo el rendimiento del equipo dirigido por <b>Reinaldo Rueda.</b> El “Lobo” no dudó en calificar el empate como “agridulce”, señalando que <b>Honduras </b>mostró demasiada cautela y cedió la iniciativa al rival, lo que limitó el accionar ofensivo.