Honduras no pudo pasar del empate contra Haití, terminó sufriendo y ahora llega con más presión ante Nicaragua

Reinaldo Rueda estudió muy bien al rival, sabía que con la velocidad y pegada nos buscaría hacer daño, pero nos faltó que los jugadores catrachos tuvieran más atrevimiento, pues Palma se enredaba en el balón y Edwin Rodríguez solo hizo un remate.La primera jugada del partido cuando apenas iban cinco minutos, nos dejó claro que no sería un paseo por Curazao. Deedson Luoicius desbordó con facilidad al lateral Andy Nájar y tuvo que salir Edrick Menjívar para mandar el balón al tiro de esquina. Pero la H respondió y en un contragolpe de Deybi Flores que combinó con Edwin Rodríguez, Romell Quioto remató con violencia pero a las manos del guardián del equipo de Haití.Los mejores minutos de la Bicolor comenzaron desde el momento que Quioto remató y después vinieron las incursiones del Toro Benguché que probó con potentes remates, pero nunca encontró la portería.