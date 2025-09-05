Honduras no pudo pasar del empate contra Haití, terminó sufriendo y ahora llega con más presión ante Nicaragua

Comenzar empatando de visitante puede ser una arma de doble filo para Honduras. Hoy no pudo contra una fuerte Selección de Haití que por momentos nos sometió y nos mantuvo en suspenso en el inicio de las eliminatorias al Mundial que nos dejó preocupados. Fue un empate de esos en los que dices; se pudo hacer más, pero nos faltó pegada. Un remate de Romell Quioto en el larguero en el segundo tiempo, y un disparo de Jorge Benguché que se fue apenas desviado fue lo más peligroso que presentó la Bicolor. Para ser de visitante, no perder es clave, pues la calculadora nos dice que al final, si ganas todos los duelos de casa, estos puntos servirán tomando en cuenta lo que hagan los demás rivales como Costa Rica y Nicaragua.

Reinaldo Rueda estudió muy bien al rival, sabía que con la velocidad y pegada nos buscaría hacer daño, pero nos faltó que los jugadores catrachos tuvieran más atrevimiento, pues Palma se enredaba en el balón y Edwin Rodríguez solo hizo un remate. La primera jugada del partido cuando apenas iban cinco minutos, nos dejó claro que no sería un paseo por Curazao. Deedson Luoicius desbordó con facilidad al lateral Andy Nájar y tuvo que salir Edrick Menjívar para mandar el balón al tiro de esquina. Pero la H respondió y en un contragolpe de Deybi Flores que combinó con Edwin Rodríguez, Romell Quioto remató con violencia pero a las manos del guardián del equipo de Haití. Los mejores minutos de la Bicolor comenzaron desde el momento que Quioto remató y después vinieron las incursiones del Toro Benguché que probó con potentes remates, pero nunca encontró la portería.

Edrick Menjívar fue determinante, nos dio seguridad en sus salidas y nunca soltó la pelota, pues respondió bien luego que Jorge Álvarez perdió la pelota y Yassin Fortuné, se precipitó haciendo el remate a las manos del guardameta del Olimpia. Iniciando el complemento el equipo patrio pudo marcar diferencia y tras un desborde de Luis Palma por la izquierda, de primera envió un centro al corazón del área, donde Romell Quioto la tomó de volea y la estrelló en el larguero, ahogando el grito de gol de los nuestros. Se vino un momento donde los defensores nuestros resolvieron muy bien, tanto Getsel Montes como Julián Martínez respondieron. Es más, cuando se fueron al ataque, Montes estuvo cerca de anotar de cabeza tras un tiro de esquina de Rodríguez. También la probó Deybi Flores pero se fue arriba. Este empate obliga al cuadro hondureño a vencer a Nicaragua el martes en el Nacional para seguir con vida, caso contrario será complejo.

FICHA DEL PARTIDO