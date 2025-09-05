Rafael Villeda tras ser consultado en la previa del Haití-Honduras: "La Eliminatoria no será fácil"

<b>¿Hay un número mágico?</b> "No le sabría decir, lo importante es ir partido a partido, sacar los mejores resultados". <b>¿Se esperaba que fuera tan complicada la Eliminatoria tras las sorpresas de El Salvador y Surinam?</b> "Nosotros lo esperamos igual que Haití, porque muchos de estos equipos del Caribe que, tal vez en épocas anteriores, no tenían el nivel de profesionalismo, tienen a sus jugadores que tienen su categoría en Europa, no debemos de menospreciar a nadie". <b>¿Qué hace que el pueblo hondureño deba creer?</b> "Es el trabajo que se ha venido haciendo, un trabajo responsable. También con los jugadores por todo lo que han venido haciendo con los microciclos que lo hacen con la mayor responsabilidad del caso. Estamos enfrentando a rivales difíciles, los muchachos tienen una gran capacidad. Yo confío mucho porque tratarán de dar lo mejor de si. Es una oportunidad de oro para intentar jugar en la Copa del Mundo. Estoy seguro que ellos van a rendir al máximo de sus capacidades". <b>Este semestre podría ser histórico por Copa Centroamericana y este podría ser el despeje de Honduras:</b> "Es un tiempo fundamental por el hecho de que Honduras pueda clasificar al Mundial, porque representa mucho para el fútbol de Honduras, por la posibilidad de un ingreso económico para primera división, segunda división, ligas menores, todas se beneficiarán de eso".