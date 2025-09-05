La Selección

Rafael Villeda tras ser consultado en la previa del Haití-Honduras: "La Eliminatoria no será fácil"

El presidente de Olimpia aseveró que la Eliminatoria Mundialista será complicada y habló sobre los batacazos de El Salvador y Surinam.

2025-09-05

A pocas horas del debut de la Selección de Honduras en la Eliminatoria Mundialista, Rafael Villeda, miembro de la Comisión de Selecciones, analizó el estreno de la Bicolor catracha en el estadio Ergilio Hato.

El también presidente de Olimpia aseveró su alegría por aterrizar en Curazao con el objetivo de disfrutar de un triunfo de La H. Además, destacó el trabajo realizado por Reinaldo Rueda en la Copa Oro y la dura visita que tiene la Bicolor ante Haití.

SUS DECLARACIONES

Honduras visita a Haití: "Contentos de poder estar acá acompañando a la Selección Nacional en este último tramo del proceso eliminatorio y donde se busca lograr ese sueño. Sabemos que no son partidos fáciles, lo vimos ayer y los partidos hay que jugarlos, que la Selección pueda lograr el objetivo. Sabemos que no será nada fácil, estoy seguro que los muchachos pondrán su esfuerzo".

¿Cómo siente que llegamos a este partido? "Es una curva ascendente, porque la participación en la Copa Oro nos enseñó que el trabajo que se ha venido haciendo está empezando a dar sus frutos, está acercando a los niveles que el profesor desea, se presentarán situaciones de bajas importantes como Denil Maldonado y Kervin Arriaga, pero estoy seguro que los muchachos que el profesor decida también van a demostrar por qué tienen la capacidad. Ahora estamos en buen momento".

¿Cuánto margen de error se puede tener? "Apenas tres meses se define la posibilidad de clasificar al Mundial. Los niveles están bastante parejos, lo que ha llegado a esta etapa, creo que será una Eliminatoria corta, pero difícil, porque Haití y Nicaragua pondrán sus esfuerzos, no será fácil".

¿Honduras o Haití? IA da pronóstico de quién ganará en el debut de la Bicolor por la Eliminatoria

¿Hay un número mágico? "No le sabría decir, lo importante es ir partido a partido, sacar los mejores resultados".

¿Se esperaba que fuera tan complicada la Eliminatoria tras las sorpresas de El Salvador y Surinam? "Nosotros lo esperamos igual que Haití, porque muchos de estos equipos del Caribe que, tal vez en épocas anteriores, no tenían el nivel de profesionalismo, tienen a sus jugadores que tienen su categoría en Europa, no debemos de menospreciar a nadie".

¿Qué hace que el pueblo hondureño deba creer? "Es el trabajo que se ha venido haciendo, un trabajo responsable. También con los jugadores por todo lo que han venido haciendo con los microciclos que lo hacen con la mayor responsabilidad del caso. Estamos enfrentando a rivales difíciles, los muchachos tienen una gran capacidad. Yo confío mucho porque tratarán de dar lo mejor de si. Es una oportunidad de oro para intentar jugar en la Copa del Mundo. Estoy seguro que ellos van a rendir al máximo de sus capacidades".

Este semestre podría ser histórico por Copa Centroamericana y este podría ser el despeje de Honduras: "Es un tiempo fundamental por el hecho de que Honduras pueda clasificar al Mundial, porque representa mucho para el fútbol de Honduras, por la posibilidad de un ingreso económico para primera división, segunda división, ligas menores, todas se beneficiarán de eso".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Daniel Ramírez

Eliminatorias
|
Honduras
|
Haití
|