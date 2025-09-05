Rafael Villeda tras ser consultado en la previa del Haití-Honduras: "La Eliminatoria no será fácil"

A pocas horas del debut de la Selección de Honduras en la Eliminatoria Mundialista, Rafael Villeda, miembro de la Comisión de Selecciones, analizó el estreno de la Bicolor catracha en el estadio Ergilio Hato. El también presidente de Olimpia aseveró su alegría por aterrizar en Curazao con el objetivo de disfrutar de un triunfo de La H. Además, destacó el trabajo realizado por Reinaldo Rueda en la Copa Oro y la dura visita que tiene la Bicolor ante Haití.

SUS DECLARACIONES

Honduras visita a Haití: "Contentos de poder estar acá acompañando a la Selección Nacional en este último tramo del proceso eliminatorio y donde se busca lograr ese sueño. Sabemos que no son partidos fáciles, lo vimos ayer y los partidos hay que jugarlos, que la Selección pueda lograr el objetivo. Sabemos que no será nada fácil, estoy seguro que los muchachos pondrán su esfuerzo". ¿Cómo siente que llegamos a este partido? "Es una curva ascendente, porque la participación en la Copa Oro nos enseñó que el trabajo que se ha venido haciendo está empezando a dar sus frutos, está acercando a los niveles que el profesor desea, se presentarán situaciones de bajas importantes como Denil Maldonado y Kervin Arriaga, pero estoy seguro que los muchachos que el profesor decida también van a demostrar por qué tienen la capacidad. Ahora estamos en buen momento". ¿Cuánto margen de error se puede tener? "Apenas tres meses se define la posibilidad de clasificar al Mundial. Los niveles están bastante parejos, lo que ha llegado a esta etapa, creo que será una Eliminatoria corta, pero difícil, porque Haití y Nicaragua pondrán sus esfuerzos, no será fácil".