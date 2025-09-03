Aficionada norteamericana sorprende a seleccionado hondureño a su arribo a Curazao y hace una confesión

El hotel Marriott Beach Resort en Willemstad, sede de Honduras en Curazao, recibió a la Bicolor, pero al momento del arribo de la H, la aficionada norteamericana también se hizo presente.La espera tuvo su final feliz, pues Diane, una aficionada al fútbol, es enfermera, vive en Boston, Estados Unidos, pero anda de vacaciones en Curazao y pese a no ser de nacionalidad hondureña, esperó a la H, pero especialmente a Luis Palma, quien ha llamado su atención.El encuentro se dio al momento de su ingreso al hotel, donde se Diane esperó al jugador hondureño y le pidió su autógrafo, pero lo particular fue que se lo pidió que se lo hiciera en su pecho.