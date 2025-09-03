Aficionada norteamericana sorprende a seleccionado hondureño a su arribo a Curazao y hace una confesión

La Selección de Honduras viajó aproximadamente cuatro horas desde Comayagua a Curazao en vuelo chárter, donde enfrentará su primer partido de la eliminatoria al Mundial de United 2026. Lo que no se esperaba es que en su hotel de concentración, la escuadra hondureña contara con la presencia de una aficionado que esperó por horas a uno de los seleccionados.

El hotel Marriott Beach Resort en Willemstad, sede de Honduras en Curazao, recibió a la Bicolor, pero al momento del arribo de la H, la aficionada norteamericana también se hizo presente. La espera tuvo su final feliz, pues Diane, una aficionada al fútbol, es enfermera, vive en Boston, Estados Unidos, pero anda de vacaciones en Curazao y pese a no ser de nacionalidad hondureña, esperó a la H, pero especialmente a Luis Palma, quien ha llamado su atención. El encuentro se dio al momento de su ingreso al hotel, donde se Diane esperó al jugador hondureño y le pidió su autógrafo, pero lo particular fue que se lo pidió que se lo hiciera en su pecho.