Romell Quioto advierte a sus compañeros: "Sabemos que iniciar esta eliminatoria de visita no va a ser nada fácil"

"Estamos muy motivados, sabemos que iniciar esta eliminatoria de visita no va a ser nada fácil, pero nos hemos preparados estos días para ir y afrontar este partido de la mejor manera", declaró el jugador del <b>Al-Najma SC </b>de la Primera División de Arabia Saudita.Quioto espera que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/luis-palma-seleccion-honduras-vs-haiti-cancha-sintetica-viaje-curazao-EH27208804" target="_blank">la Selección de Honduras</a></b> pueda repetir el buen papel que se hizo en la <b>Copa Oro 2025</b>. "Va a ser muy importante eso que los resultados que pudimos obtener en la Copa Oro los podamos llevar a lo que será esta eliminatoria, fue algo muy bueno y esperamos que nos pueda ayudar mucho eso".¿Qué les ha pedido Reinaldo Rueda?, le preguntaron a Quioto. "Con el profe siempre estamos hablando, es un técnico que nos da esa confianza, con el grupo no hemos hablado mucho, ojalá mañana antes del partido podamos tener la oportunidad de poder conversar", contestó.