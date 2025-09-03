Selección de Honduras viajó ilusionada hacia Curazao para medirse ante Haití por las eliminatorias al Mundial

Cabe recordar que previo al viaje, el equipo hondureño realizó dos entrenamientos a puertas cerradas en cancha sintética en Tegucigalpa. La 'H' tiene previsto llegar a Curazao esta noche alrededor de las 7:50 PM (9:50 PM de Honduras).La Bicolor hará el jueves el reconocimiento de cancha, entrenamiento de una hora, tendrá una reunión técnica y la conferencia de prensa previa será solo con el profesor <b>Reinaldo Rueda</b>. El retorno será el día sábado posiblemente al mediodía.Será un duelo clave para dar un paso firme hacia la clasificación en esta cuadrangular. El partido inicia a las 6:00 PM en el Estadio Ergilio Hato y se podrá ver en tierras catrachas por la señal de Tigo Sports.