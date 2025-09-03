Selección de Honduras viajó ilusionada hacia Curazao para medirse ante Haití por las eliminatorias al Mundial

La Selección de Honduras viajó esta tarde hacia tierras caribeñas para enfrentar el viernes a Haití en Curazao por las eliminatorias rumbo al Mundial, que dará comienzo en junio del próximo año. La delegación catracha se desplazó desde el aeropuerto internacional de Palmerola con la ilusión de conseguir los primeros tres puntos del Grupo C que también comparte con Costa Rica y Nicaragua.

Dicho encuentro se jugará en el Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao, durante la primera doble jornada de este mes de septiembre. Este recinto ha sido utilizado anteriormente por Haití en partidos eliminatorios y de la Liga de Naciones. Debido a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país caribeño, la FIFA determinó que Haití no puede disputar partidos oficiales en su territorio, obligando a buscar una sede alterna. Aunque inicialmente se rumoreó que Haití jugaría en Orlando, Florida, esa opción fue descartada. La fereración haitiana optó por Curazao para evitar la ventaja que supondría la presencia masiva de aficionados hondureños en suelo estadounidense.