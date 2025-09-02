¿Qué debes saber de Haití, rival de Honduras? Una selección mundialista plagada de jugadores top y con entrenador francés

En cuanto a la historia en torneos mundiales, <b>Haití </b>solo ha participado en un Mundial, el de Alemania 1974. En ese torneo logró un gol memorable de <b>Emmanuel Sanon </b>que cortó un récord de imbatibilidad en la portería de Italia al recordado <b>Dino Zoff</b>, pero fue eliminado en primera ronda tras quedar en un grupo muy complicado con <b>Italia</b>, <b>Polonia</b> y <b>Argentina</b>. Esta ha sido su única experiencia mundialista hasta ahora.Los logros más destacados de la selección incluyen la conquista de la <b>Copa Concacaf 1973</b>, que le permitió clasificar al <b>Mundial de 1974.</b> Además, ha ganado la Copa CCCF de 1957, el Campeonato de la CFU de 1979 y la Copa del Caribe de 2007. En torneos recientes, Haití ha demostrado competitividad en la Copa Oro, llegando a semifinales en la edición de 2019.Hablando de jugadores históricos, <b>Haití </b>cuenta con figuras emblemáticas como el mismo <b>Emmanuel Sanon</b>, goleador histórico quien anotó en el Mundial de 1974 y es un ícono nacional. Otros grandes son<b> Manno Sanon</b>, reconocido por su talento en la década de 1960, y<b> Jean-Jacques Pierre</b>, quien dejó huella como defensa y líder en el equipo.