¿Qué debes saber de Haití, rival de Honduras? Una selección mundialista plagada de jugadores top y con entrenador francés

La Selección de Haití afronta una nueva etapa en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 bajo la dirección técnica del francés Sébastien Migné. El equipo se prepara para enfrentar a Honduras en un partido crucial para su clasificación. Para ello, Migné convocó a 23 jugadores, la mayoría militando en ligas extranjeras, lo que eleva el nivel competitivo del conjunto caribeño. Entre los convocados destacan nuevos talentos que juegan en ligas europeas como la Premier League de Inglaterra, Suiza y Portugal, sumado a jugadores experimentados con recorrido en Francia y Estados Unidos.

El jugador más caro o de mayor proyección en la plantilla actual es Jean Ricner Bellegarde, mediocampista que juega en el Wolverhampton de la Premier League. El volante es una pieza clave en el esquema de Haití y uno de los futbolistas con mayor reconocimiento internacional en la selección. Además, jugadores como Frantzdy Pierrot, con actualidad en Grecia, y Duckens Nazon, que milita en el imponente Esteghlal FC de Irán, aportan ofensiva y experiencia al equipo. Las estrellas del conjunto haitiano y que han sido referentes en esta camada incluyen a Johny Placide, portero titular en el Bastia francés, y Fafà Picault, delantero con paso en MLS y compañero del hondureño David Ruiz en el Inter Miami. Estos jugadores combinan juventud y veteranía para dar solidez al equipo.

En cuanto a la historia en torneos mundiales, Haití solo ha participado en un Mundial, el de Alemania 1974. En ese torneo logró un gol memorable de Emmanuel Sanon que cortó un récord de imbatibilidad en la portería de Italia al recordado Dino Zoff, pero fue eliminado en primera ronda tras quedar en un grupo muy complicado con Italia, Polonia y Argentina. Esta ha sido su única experiencia mundialista hasta ahora. Los logros más destacados de la selección incluyen la conquista de la Copa Concacaf 1973, que le permitió clasificar al Mundial de 1974. Además, ha ganado la Copa CCCF de 1957, el Campeonato de la CFU de 1979 y la Copa del Caribe de 2007. En torneos recientes, Haití ha demostrado competitividad en la Copa Oro, llegando a semifinales en la edición de 2019. Hablando de jugadores históricos, Haití cuenta con figuras emblemáticas como el mismo Emmanuel Sanon, goleador histórico quien anotó en el Mundial de 1974 y es un ícono nacional. Otros grandes son Manno Sanon, reconocido por su talento en la década de 1960, y Jean-Jacques Pierre, quien dejó huella como defensa y líder en el equipo.