Marcelo Santos responde con fundamentos: ¿Haití es el rival más accesible para Honduras en la fase final de la eliminatoria?

Marcelo Santos se prepara para enfrentar una de las competencias más importantes en su historia como futbolista de la selección nacional. El defensa compareció en conferencia de prensa en donde compartió su pensar sobre el compromiso que se viene en la fase final de las eliminatorias.

—Marcelo, hay un compromiso importante de poder sacar este barco adelante. Esa unidad se pregona desde dentro de la cancha o desde dentro del camerino. ¿Cómo ve la incorporación de Arboleda y Denis Meléndez?



El compromiso es de todos. La unidad que tenemos que tener en esta etapa final de la eliminatoria, de tratar de acuerparnos todos juntos, de jalar para un solo mismo lado. Igual, en el caso de Arboleda, es un jugador que ha venido estando también en el proceso del profesor. En el caso de Meléndez, es su primera vez con el profesor Rueda. Entonces, tratamos de acuerparlo de la mejor manera, que se sienta cómodo, que se adapte lo más rápido posible al grupo, que es lo más importante. Y bueno, esperemos y confiamos en Dios que las cosas puedan salir bien.

— ¿Desde tu amplia experiencia cuál es el mensaje que le has dado a tus compañeros ya que sos un referente para nuestra selección y para Choco Lozano?



Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en todo el proceso con el profesor Rueda. Por ahí me ha tocado compartir con Anthony, como lo mencionabas puntualmente, y la verdad que sabemos de la capacidad y la calidad del jugador que es él. Es uno de los capitanes, es nuestro referente también. Y sabemos de su calidad, entonces sabemos la experiencia que él tiene, por algo ha estado bastante tiempo en el extranjero, es un jugador muy importante para nosotros.

—¿Ante la ausencia de Denil Maldonado, estás preparado para asumir esa responsabilidad? ¿Cómo te sientes?



Sí, la verdad que sabemos lo que representa Denil para la selección, para nosotros como grupo, también es de nuestros capitanes. Sabemos que tiene una experiencia bastante importante en el grupo, a pesar de su juventud. Pero igual, no solo es mi caso, también tenemos otros jugadores que pueden jugar en la misma posición que él. Igual, en mi parte, trato de trabajar de la mejor manera, ganarme la oportunidad de poder ser tomado en cuenta en ese once inicial. Y esperemos y confiamos en Dios que el día viernes se me dé la oportunidad. Y si no, pues apoyar a los compañeros que les toca por el bien del equipo y del país, que es lo más importante.

—La vida siempre da oportunidades, te hemos visto a un buen nivel, incluso en Copa de Oro cuando entraste lo hiciste muy bien. ¿Qué sentimiento tienes en este momento porque tienes una gran oportunidad de ser titular?



Sí, la verdad que, como lo acabas de mencionar, lastimosamente perdemos un jugador importante como Denil, nuestro capitán también. Sabemos lo que representa para el grupo, lo que nos genera dentro de la cancha. Igual, también contento de mi parte por volver a la selección, no me tocó estar en la última convocatoria. Me dolió bastante no poder formar parte de ese grupo, pero igual estoy acá nuevamente y agradecido con Dios por la oportunidad. Tratar de aprovechar al máximo, trabajar de la mejor manera para poder seguir siendo tomado en cuenta. Y bueno, primeramente poder tener la oportunidad el día viernes de poder jugar. Esperemos que Dios me permita trabajar bien y ganarme ese puesto.