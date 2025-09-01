Marcelo Santos responde con fundamentos: ¿Haití es el rival más accesible para Honduras en la fase final de la eliminatoria?

<b>—¿Cuál es el mensaje que le das al aficionado para que venga a apoyar el partido del día martes, la próxima semana?</b><br /><br />Que sigan confiando en el grupo, que sigan creyendo. Sabemos que el aficionado siempre va a ser muy importante, más cuando se juega de local. Sabemos que nos jugamos cosas importantes en este semestre y que tenemos seis finales por delante, las cuales tenemos que tratar de ganar todos los partidos para poder aspirar y clasificar a ese mundial que tanto deseamos y anhelamos. Esperemos y confiamos en Dios que se pueda dar. Primero pensar en el viernes que tenemos un partido sumamente importante y difícil, complicado contra Haití. Y bueno, esperemos, como te digo, primero sacarle ese partido a Haití y después pensar partido a partido.<b>—¿Es Haití el rival más accesible para Honduras en estas eliminatorias?</b><br /><br />No, la verdad que no hay rival accesible. Por algo están en la fase final, por algo están acá. Sabemos que es un rival bastante difícil. Por ahí es cierto que tal vez no vamos a jugar en su país. Vamos a jugar en una cancha neutral, pero sabemos que es un rival difícil. Tienen jugadores bastante interesantes que juegan en liga, que son bastante importantes. Sabemos que tenemos que afrontarlos de la mejor manera, ir con la convicción de que tenemos y podemos ir a sacar ese triunfo que nos permita empezar con pie derecho la eliminatoria y bueno, esperemos y confiamos en Dios que así sea.