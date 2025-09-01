Choco Lozano confiesa ofertas de dos grandes de Liga Nacional y responde sobre su mal momento: "Hay que reivindicar todo"

<b>¿Cómo te hace sentir que Menjívar diga que seguís siendo el líder de la Bicolor?</b> "Pienso que es bonito recibir el apoyo de los compañeros y el entrenador. Al final somos nosotros los que la peleamos y la sufrimos. Es bueno sentir el respaldo de tus compañeros. Esperemos que estos dos partidos logremos las dos victorias, pero toca demostrar y ganarlos para que la gente crea en nosotros".<b>¿Cómo hace para no caer mentalmente ante tanta crítica de la gente?</b><br />"La verdad siempre he sido así, siempre he sido igual. Obviamente es importante que la gente hable bien de uno como jugadores, pero no es que le dé importancia ni a los buenos momentos ni a los malos momentos. Me dedico a trabajar. Entiendo que trato de esforzarme lo más que pueda".<b>¿Es cierto que hubo ofertas en Liga Nacional?</b> "Lo consideré, siempre es un honor tener algún acercamiento, con Olimpia no tuve acercamiento, lo tuve con otro club que sí me llamó, pero le dije que lo tomaba con mucho respeto, pero que mi prioridad siempre estaba en el extranjero. Fueron dos clubes de los grandes de Honduras".<b>¿Te gustaría jugar en Marathón? </b>"Vamos a ver qué pasa más adelante, uno no puede decir que no".<b>¿Es el momento de dar el golpe en la Eliminatoria?</b> "No nos queda de otra. Al final son partidos complicados, son juegos difíciles de jugar. Siento que si tenemos un buen arranque, la confianza va a ser buena, no podemos confiarnos, siento que la Selección tiene capacidad para clasificar, tenemos tres partidos en casa, pienso que ahí debemos de aprovechar la localía".<b>Las bajas de Arriaga y Denil</b>: "Son dos bajas importantes para nosotros, los dos son titulares dentro y fuera del campo. Lastimosamente no pueden estar en esta convocatoria". <br />