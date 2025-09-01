Romell Quioto no se fía de Haití, revela lo que pasó con Nacho y el pedido que hizo sobre Cristiano Ronaldo

El debut de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf está a la vuelta de la esquina. La H se mide ante Haití este viernes 5 de septiembre en partido que se disputará en cancha neutral a partir de las 6:00 PM. Este lunes ha sido un día importante en la Bicolor Hondureña, quien poco a poco se empieza a armar con los jugadores convocados por el seleccionador catracho Reinaldo Rueda Rivera. El que ya llegó desde Arabia Saudita es Romell Quioto, que analizó al combinado haitiano. Asimismo, aseguró que Honduras buscará a como dé lugar el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

DECLARACIONES DE QUIOTO

¿Cómo llegas para estos partidos de la Eliminatoria?

Llegamos bien, estamos contentos porque siempre es un orgullo y un honor representar a la Selección, confiando que se pueda lograr el objetivo. Estamos en la etapa final, ¿qué esperas de los primeros dos partidos?

Tenemos seis finales, vamos a ir partido a partido, sabemos que tenemos por ahora dos rivales difíciles, Haití es difícil, nos vamos a preparar. ¿Qué se siente competir en una gran liga como la de Arabia Saudita?

Muy contento, creo que cuando uno trabaja y hace las cosas bien, al final del día los frutos se dan. Gracias a Dios supe enmendar mi carrera en el camino correcto.