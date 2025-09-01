Romell Quioto no se fía de Haití, revela lo que pasó con Nacho y el pedido que hizo sobre Cristiano Ronaldo

<b>¿Cómo llegas para estos partidos de la Eliminatoria?</b><br />Llegamos bien, estamos contentos porque siempre es un orgullo y un honor representar a la Selección, confiando que se pueda lograr el objetivo. <b>Estamos en la etapa final, ¿qué esperas de los primeros dos partidos?</b><br />Tenemos seis finales, vamos a ir partido a partido, sabemos que tenemos por ahora dos rivales difíciles, Haití es difícil, nos vamos a preparar. <b>¿Qué se siente competir en una gran liga como la de Arabia Saudita?</b><br />Muy contento, creo que cuando uno trabaja y hace las cosas bien, al final del día los frutos se dan. Gracias a Dios supe enmendar mi carrera en el camino correcto.