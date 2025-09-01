Joseph Rosales se une a la Selección de Honduras y rompe el silencio tras su fichaje caído con Tigres de México

<b>¿Qué sensaciones hay al concentrarte con la selección para estas eliminatorias?</b><br />Bueno, primeramente agradecerle a Dios por estar aquí nuevamente en la selección. La verdad que vengo muy contento, emocionado de estar con los compañeros y aportar para los partidos que vienen.<b>Una nueva ruta eliminatoria. ¿Cuánta presión les genera a ustedes cumplir este objetivo que tanto ilusiona?</b><br />Siempre hay presión, pero bueno, sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con humildad y sin “mantenernos en el aire”, como se dice.<b>Que llegues con ese calificativo de ser uno de los mejores legionarios de Honduras, ¿te mete presión, te ilusiona más, te compromete más? ¿Qué te hace pensar eso?</b><br />La verdad es que yo siempre he trabajado, independientemente de cómo ande mi nivel. Siempre trato de dar lo mejor de mí para aportar tanto a la selección como a mi equipo.<b>¿Por qué no se concretó tu fichaje con Tigres?</b><br />De mi parte, yo ya tenía las maletas hechas, pero bueno, son cosas que no están en mis manos. Toca seguir trabajando porque sé que pronto saldrán nuevas oportunidades.<b>Ir a un Mundial es una vitrina inmejorable, no solo por ir, sino por mostrarte ante el mundo con una selección</b><br />Sí, eso también lo he analizado. Estoy en el país donde se hará el Mundial y pues, estar cerca de la familia... todo puede pasar, veremos qué pasa.<b>¿Cómo afrontas el reto de tener la posibilidad de estar en algún Mundial?</b><br />Siempre lo afrontaré de la mejor manera, con responsabilidad, y sé que mis compañeros lo harán de la misma manera.<b>Haití y Nicaragua son los primeros rivales que Honduras tendrá. ¿Cómo los analizas?</b><br />Sabemos que todos los rivales hoy en día son difíciles. Somos once contra once y, como siempre lo he dicho, vamos a trabajar, y el que cometa menos errores es el que va a salir con el resultado.