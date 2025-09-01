Joseph Rosales se une a la Selección de Honduras y rompe el silencio tras su fichaje caído con Tigres de México

En su llegada al país para incorporarse al equipo de todos, Rosales habla sobre las sensaciones que comienzan a sentirse en estas rondas finales de la clasificación, la presión que sienten por estar en estas instancias y sobre su fichaje caído con Tigres, equipo de la liga mexicana.

Rosales es otro legionario en unirse a la concentración en Tegucigalpa para afrontar el primer partido de eliminatorias este próximo 5 de septiembre ante la Selección de Haití.

Joseph Rosales vuelve a estar presente en una convocatoria con la Selección de Honduras y con la ilusión de hacer historia y de estar con la H en la próxima Copa del Mundo.

¿Qué sensaciones hay al concentrarte con la selección para estas eliminatorias?

Bueno, primeramente agradecerle a Dios por estar aquí nuevamente en la selección. La verdad que vengo muy contento, emocionado de estar con los compañeros y aportar para los partidos que vienen.

Una nueva ruta eliminatoria. ¿Cuánta presión les genera a ustedes cumplir este objetivo que tanto ilusiona?

Siempre hay presión, pero bueno, sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con humildad y sin “mantenernos en el aire”, como se dice.

Que llegues con ese calificativo de ser uno de los mejores legionarios de Honduras, ¿te mete presión, te ilusiona más, te compromete más? ¿Qué te hace pensar eso?

La verdad es que yo siempre he trabajado, independientemente de cómo ande mi nivel. Siempre trato de dar lo mejor de mí para aportar tanto a la selección como a mi equipo.

¿Por qué no se concretó tu fichaje con Tigres?

De mi parte, yo ya tenía las maletas hechas, pero bueno, son cosas que no están en mis manos. Toca seguir trabajando porque sé que pronto saldrán nuevas oportunidades.

Ir a un Mundial es una vitrina inmejorable, no solo por ir, sino por mostrarte ante el mundo con una selección

Sí, eso también lo he analizado. Estoy en el país donde se hará el Mundial y pues, estar cerca de la familia... todo puede pasar, veremos qué pasa.

¿Cómo afrontas el reto de tener la posibilidad de estar en algún Mundial?

Siempre lo afrontaré de la mejor manera, con responsabilidad, y sé que mis compañeros lo harán de la misma manera.

Haití y Nicaragua son los primeros rivales que Honduras tendrá. ¿Cómo los analizas?

Sabemos que todos los rivales hoy en día son difíciles. Somos once contra once y, como siempre lo he dicho, vamos a trabajar, y el que cometa menos errores es el que va a salir con el resultado.