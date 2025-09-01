Premier League, La Liga y Serie A: Futbolistas top de la Concacaf en la eliminatoria rumbo a United 2026

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 en Concacaf contará con un ingrediente especial: la participación de futbolistas que juegan en las ligas más competitivas del mundo. Su presencia no solo eleva el nivel de las selecciones, sino que también brinda una experiencia internacional que puede marcar la diferencia en partidos decisivos. Competir en entornos de alta exigencia como la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania o Ligue 1 de Francia permite a estos jugadores aportar jerarquía, ritmo de juego y mentalidad ganadora a sus equipos nacionales.

La importancia de este factor radica en que, a nivel de selecciones de Concacaf, las diferencias suelen ser mínimas y el talento forjado en clubes europeos puede inclinar la balanza. Además, el roce con futbolistas de peso ofrece una ventaja estratégica que beneficia a las federaciones de la región. En este escenario, seis de los 12 países participantes en la fase decisiva de la eliminatoria de la Concacaf tienen embajadores en las ligas top de mundo: Haití, Jamaica, Surinam, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago. Estas selecciones tienen en estos futbolistas a piezas que llegan con rodaje en la élite europea y que pueden marcar diferencias en el camino hacia el Mundial 2026.

Haití (3)

El país caribeño no cuenta con una liga profesional, por lo que sus jugadores son exportados al extranjero, pero hay tres futbolistas que destacan en las principales ligas de europa. Jean-Ricner Bellegarde juega en el Wolverhampton de la Premier League y ha disputado cuatro partidos en la actual temporada: tres como titular y uno ingresando de cambio. En Francia están Carlens Arcus del Angers SCO y Jean-Kevin Duverne del Nantes. Carlens es un jugador consolidado en su posición, mientras que Duverne todavía no ha disputado minutos en la actual temporada.

Jamaica (2)

La selección jamaiquina continúa consolidando su imagen como una de las selecciones más internacionales de la región. Ethan Pinnock forma parte del Brentford de la Premier League desde el 2019 y es pieza fundamental en la zaga central de las abejas. Mientras que Leon Bailey, figura ofensiva, actualmente pertenece a la Roma en la Serie A, pero su reconocimiento viene desde Inglaterra cuando jugó para el Aston Villa. Ambos representan el salto de calidad que los “Reggae Boyz” necesitan para soñar con un cupo mundialista.

Surinam (2)

Una nación ‘nueva’ en este proceso eliminatorio, pero tiene dos legionarios que ya tienen un lugar en clubes de peso en Europa. Immanuel Pherai, el ‘10’ del Hamburgo en Alemania, es figura importante por su colaboración para el regreso de un histórico como Hamburgo a la Bundesliga. Sheraldo Becker, tras su paso por la Bundesliga con el Unión Berlín, ahora su ficha pertenece a la Real Sociedad en La Liga de España. Ambos buscan aportar dinamismo y proyección internacional a su selección.

Honduras (1)

Aunque con menos nombres en las grandes ligas como era en el pasado, confía en Kervin Arriaga, mediocampista del Levante UD en España. Aunque actualmente esté lesionado, el futbolista catracho es considerado un pilar de la selección y su regreso podría ser clave en los grupos de la Ronda Final. Su paso por Europa refuerza la idea de que el fútbol hondureño puede exportar talento a escenarios más exigentes.

Panamá (1)

Mantiene su apuesta en Michael Amir Murillo, quien se desempeña en el Olympique de Marsella de la Ligue 1. Con un presente sólido y minutos regulares en Francia, el lateral derecho es una de las armas más confiables del conjunto canalero. Su experiencia en Europa lo posiciona como referente dentro del esquema panameño en esta fase de la eliminatoria.

Trinidad y Tobago (1)

Deposita su confianza en la juventud de Rio Cardines, futbolista del Crystal Palace de Inglaterra. Aunque aún no debuta oficialmente en la Premier League, ya forma parte de las convocatorias del primer equipo, incluso siendo convocado en la Community Shield donde ‘Las Águilas’ derrotaron al Liverpool,lo que refleja su proyección. Su presencia en la selección trinitense significa una apuesta al futuro y a un recambio generacional que puede sorprender en la región.