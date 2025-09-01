Premier League, La Liga y Serie A: Futbolistas top de la Concacaf en la eliminatoria rumbo a United 2026

Una nación ‘nueva’ en este proceso eliminatorio, pero tiene dos legionarios que ya tienen un lugar en clubes de peso en Europa. <b>Immanuel Pherai</b>, el ‘10’ del Hamburgo en Alemania, es figura importante por su colaboración para el regreso de un histórico como Hamburgo a la Bundesliga. <b>Sheraldo Becker</b>, tras su paso por la Bundesliga con el Unión Berlín, ahora su ficha pertenece a la Real Sociedad en La Liga de España. Ambos buscan aportar dinamismo y proyección internacional a su selección.