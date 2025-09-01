La Selección

¡Convocados de urgencia! Rueda sorprende al llamar a 2 futbolistas de la Liga Nacional para enfrentar a Haití y Nicaragua

¡Sorpresa! Reinaldo Rueda llama de urgencia a dos futbolistas de la Liga Nacional para la doble fecha FIFA de septiembre.

    Reinaldo Rueda convocó de urgencia a dos futbolistas de la Liga Nacional de Honduras.
2025-09-01

¡ÚLTIMA HORA! Hay noticias en la concentración de la Selección de Honduras de cara al inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el entrenador Reinaldo Rueda ha tomado la decisión de convocar a dos futbolistas de la Liga Nacional de Honduras para completar su lista de 26 jugadores y no 24 como lo fue al inicio.

Honduras ya se entrenó con dos legionarios: La visita que sorprendió en la 'H' y, ¿se le fue la mano a Menjívar?

Se trata del mediocampista Denis Meléndez, quien anoche fue el MVP con un doblete en la victoria de Motagua ante Real España, y el atacante Yustin Arboleda, de Olimpia, quien se unirá a la concentración para aportar más opciones ofensivas al equipo hondureño.

Según pudo conocer DIEZ, estos dos llamados de última hora no responden a ninguna lesión ni contratiempo físico de los jugadores previamente citados, sino que fue una medida de Rueda para ampliar su nómina y contar con más variantes tácticas de cara a los partidos decisivos.

David Ruiz confiesa detalle especial de Rueda y el mensaje en su regreso a la Selección de Honduras: "estoy listo para aportar"

Ambos futbolistas se integrarán de inmediato a los trabajos de preparación de la Selección de Honduras, que este viernes 8 de septiembre se enfrentará a Haití en Curazao y cuatro días después se medirá ante Nicaragua en el Chelato Uclés.

ASÍ QUEDARÍA LA CONVOCATORIA DE HONDURAS

PORTEROS: Luis López (Real España), Édrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua);

DEFENSAS: Luis Santamaría (Motagua), Getsel Montes (Herediano), Andy Nájar (Nashville - MLS), Julián Martínez (Alverca - Portugal), Franklin Flores (Real España), Cristopher Meléndez (Motagua), Joseph Rosales (Minnesota - MLS) y Marcelo Santos (Motagua);

VOLANTES: Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita), José Mario Pinto (Olimpia), David Ruiz (Inter Miami), Raúl García (Lobos), Edwin Rodríguez (Olimpia), Carlos Pineda (Sporting - Costa Rica) y Alexy Vega (Marathón), Denis Meléndez (Motagua);

DELANTEROS: Alenis Vargas (SJK - Finlandia), Romell Quioto (Al Najma - Arabia Saudita), Anthony Lozano (Santos - Liga MX), Luis Palma (Lech Poznán - Polonia), Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia).

