¡Convocados de urgencia! Rueda sorprende al llamar a 2 futbolistas de la Liga Nacional para enfrentar a Haití y Nicaragua

<b>PORTEROS:</b> Luis López (Real España), Édrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua); <br /><br /><b>DEFENSAS:</b> Luis Santamaría (Motagua), Getsel Montes (Herediano), Andy Nájar (Nashville - MLS), Julián Martínez (Alverca - Portugal), Franklin Flores (Real España), Cristopher Meléndez (Motagua), Joseph Rosales (Minnesota - MLS) y Marcelo Santos (Motagua);<br /><br /><b>VOLANTES: </b>Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita), José Mario Pinto (Olimpia), David Ruiz (Inter Miami), Raúl García (Lobos), Edwin Rodríguez (Olimpia), Carlos Pineda (Sporting - Costa Rica) y Alexy Vega (Marathón), Denis Meléndez (Motagua);<br /><br /><b>DELANTEROS:</b> Alenis Vargas (SJK - Finlandia), Romell Quioto (Al Najma - Arabia Saudita), Anthony Lozano (Santos - Liga MX), Luis Palma (Lech Poznán - Polonia), Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia).