Motagua abatió a un Real España combativo y comienza a recuperar el terreno perdido de la mano del español Javier López

En un duelo de infarto que mantuvo a la afición al borde del asiento, <b>Motagua </b>logró imponerse 3-2 sobre <b>Real España </b>en el estadio Nacional de Tegucigalpa, en el mejor partido de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los Azules, dirigidos por el técnico español <b>Javier López López</b>, dieron muestras claras de recuperación luego de un inicio complicado con tres derrotas consecutivas que parecían hundir sus aspiraciones.Desde el pitazo inicial, el ciclón azul mostró intención de dominar el partido, pero al minuto 14' fue <b>Real España </b>quien intentó sorprender con un remate de <b>Nixon Cruz</b>, pero el portero <b>Marlon Licona</b> estuvo atento para evitar el primero. <b>Motagua </b>no tardó en responder y al 28' <b>Óscar Discua</b> tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras una gran jugada del brasileño <b>Jhon Kléber de Oliveira</b>, aunque el balón le pasó entre las piernas frente al marco.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>El gol azul llegó al minuto 33', cuando <b>Jhon Kléber </b>se estrenó en un clásico nacional con <b>Motagua</b>. Con un pase filtrado de <b>Droopy Gómez</b>, el brasileño solo tuvo que agacharse para conectar de cabeza y poner el primero en el marcador. Cuatro minutos después, tras un error garrafal en la defensa aurinegra por parte de <b>Darlin Mencía,</b> <b>Dennis Meléndez </b>aprovechó para robar el balón y con un toque sutil puso el 2-0 parcial.