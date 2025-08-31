Platense, con polémica incluida, goleó sin piedad a Choloma en el Morazán; Gio Puerto sigue encendido en el Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras continuó con sus acciones, grandes momentos y partidazos de nuestro fútbol cinco estrellas en la jornada 7. En un grandioso partido por la séptima fecha del campeonato, Platense y Choloma entregaron un gran duelo en el Estadio Francisco Morazán, en el que 'El Tiburón' se impuso 3-0 ante los maquileros.

Los primeros 25 minutos del partido fueron muy disputados, con las defensas sólidas en la parte de atrás y muy pocas oportunidades, pero en momentos en que ambos clubes propusieron tener el control del juego. El primer gol del partido llegó cerca de finalizar el primer tiempo. Platense se acercó al área con un centro que según el árbitro, pegó en la mano de Yasser Santos, y el juez sancionó un polémico el penal. Georgie Welcome no perdonó y anotó al minuto 45 para irse al descanso con ventaja.

El segundo tiempo tardó en ponerse en marcha, ya que el Estadio Francisco Morazán empezó a tener problemas de electricidad y el partido se reanudó luego de una larga espera. Se reanudó el duelo y, al 55, el árbitro marcó la pena máxima a favor de CD Choloma, pero Axel Alvarado falló el penal. Sin embargo, esta fue la segunda polémica, ya que el lanzamiento se tuvo que repetir porque el arquero de Platense se adelantó, acción que pasó desapercibida por los jueces de línea y el central. Entre el minuto 60 y el 70, Choloma fue más ofensivo e intentó igualar el marcador, pero el Tiburón aprovechó una gran jugada colectiva por la banda que dejó solo a Erick 'Gio' Puerto, quien definió para anotar la segunda diana del Platense al minuto 71.

Platense no bajó los brazos y quiso más, marcando el tercero por medio de Carlos Pérez al 83, para ponerle fin a las esperanzas de Choloma de intentar empatar el duelo. Con esta victoria, el Platense llega a 12 puntos y se coloca en el tercer puesto de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Sin embargo, es importante mencionar que Real España jugará ante Motagua para cerrar la jornada 7, y de ganar, enviaría al Tiburón al cuarto lugar. Por otra parte, el Choloma se queda en la parte baja, en el puesto diez, con solamente cuatro unidades, únicamente por encima del Victoria, que aún no suma puntos en esta primera vuelta del campeonato.

ALINEACIONES TITULARES: