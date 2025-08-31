Platense, con polémica incluida, goleó sin piedad a Choloma en el Morazán; Gio Puerto sigue encendido en el Apertura 2025

Platense no bajó los brazos y quiso más, marcando el tercero por medio de <b>Carlos Pérez </b>al 83, para ponerle fin a las esperanzas de Choloma de intentar empatar el duelo.Con esta victoria, el <b>Platense </b>llega a 12 puntos y se coloca en el tercer puesto de la tabla del <b>Torneo Apertura 2025 </b>de la Liga Nacional. Sin embargo, es importante mencionar que <b>Real España </b>jugará ante Motagua para cerrar la jornada 7, y de ganar, enviaría al Tiburón al cuarto lugar.Por otra parte, el <b>Choloma </b>se queda en la parte baja, en el puesto diez, con solamente cuatro unidades, únicamente por encima del Victoria, que aún no suma puntos en esta primera vuelta del campeonato.