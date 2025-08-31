FC Leones de Héctor Vargas andan indomables en la Liga de Ascenso; logran su quinta victoria al hilo en el Apertura 2025

También otros encuentros terminaron con resultados ajustados, como el triunfo de <b>Subirana </b>contra <b>Brasilia </b>1-0, y un duelo interesante entre <b>FAS </b>e <b>Independiente </b>que terminó 2-1. <b>Marcala </b>abatió 3-1 al <b>AFFI</b>; <b>Arsenal SAO</b> venció 3-2 al <b>San Rafael</b> y <b>Meluca</b> ganó a domicilio 0-2 al <b>Estrella Roja.</b>La contundencia del <b>FC Leones </b>en este arranque de temporada los coloca como un equipo a vencer, que no solamente apuesta a mantener la racha, sino que busca consolidarse y lograr el título del Apertura 2025 bajo el mando de<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/hector-vargas-temporadon-leones-ascenso-clubes-centroamerica-ofertas-HD27172041" target="_blank">Hector Vargas, que lo siguen de cerca desde El Salvador.</a></b>