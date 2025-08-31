FC Leones de Héctor Vargas andan indomables en la Liga de Ascenso; logran su quinta victoria al hilo en el Apertura 2025

FC Leones, dirigido por el argentino Héctor Vargas, logró su quinta victoria consecutiva venciendo a domicilio 2-3 a CD Real en la jornada 5 de la segunda división, consolidándose como el único equipo con campaña perfecta en el torneo. Con este triunfo, el conjunto granate sigue dominando tanto su grupo como la tabla general, sumando 15 puntos y dejando atrás a sus seguidores más cercanos, como Subirana con 8 unidades y Pumas con 7. La derrota del CDS Vida ante Santa Rosa de La Masica (0-1) fue un golpe para duro para Raúl Musuruana y permitió que FC Leones quedara como el único invicto en la competencia, mostrando la solidez y el carácter del equipo dirigido por Vargas Baldús.

En el partido ante CD Real, FC Leones mostró garra y temple, enfrentando a un rival que siempre complicó, pero al que lograron superar en la cuenta final 2-3 con goles de Brayan Beckeles, el brasileño Leandro Soares y el cubano Yaudel Lahera. El marco de esta victoria a domicilio no solo refuerza la condición de líder sino también la moral del plantel, que parece haber encontrado su mejor versión en este torneo. El liderazgo cómodo del equipo granate se ve reflejado en la clasificación, donde mantienen una ventaja considerable sobre otros equipos. Subirana, con 8 puntos, y Pumas con 7, son los más cercanos. Otros resultados destacados del fin de semana muestran un panorama competitivo en la segunda división. Santa Rosa de La Masica pegó otro golpe venciendo a CDS Vida por la mínima, Juventus FC logró imponerse sobre Boca Juniors con un marcador de 2-0, y Honduras Progreso consiguió una victoria sólida de 3-1 ante Estrella FC.