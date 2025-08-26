¡Fin al conflicto! Se reanudarán trabajos para la construcción de la cancha híbrida del estadio Humberto Micheletti

Después de la polémica que paralizó los trabajos en la remodelación de la cancha del estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro, el Comisionado Presidente de Condepor, Mario Moncada, anunció que se reanuda la obra.

Hace algunos días, Condepor había anunciado con bombos y platillos la construcción de la quinta cancha de grama híbrida en Honduras en la ciudad progrseñea, pero al día siguiente de iniciar los trabajos, el estadio fue tomado por personal de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, donde hubo golpes y un zafarrancho.

Moncada había anunciado la cancelación del proyecto ya que había una pelea política con el Alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López Orellana, pero la semana pasada, altas autoridades del país, quienes llegaron a un acuerdo para seguir la obra.