¡Fin al conflicto! Se reanudarán trabajos para la construcción de la cancha híbrida del estadio Humberto Micheletti

El Comisionado Presidente de Condepor, Mario Moncada, confirmó que recibieron las llaves y a partir de este miércoles vuelven las máquinas a remover el engramillado

    El estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro tendrá cancha híbrida así como el Nacional Chelato Uclés, Morazán, Ceibeño y el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho.
2025-08-26

Después de la polémica que paralizó los trabajos en la remodelación de la cancha del estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro, el Comisionado Presidente de Condepor, Mario Moncada, anunció que se reanuda la obra.

Hace algunos días, Condepor había anunciado con bombos y platillos la construcción de la quinta cancha de grama híbrida en Honduras en la ciudad progrseñea, pero al día siguiente de iniciar los trabajos, el estadio fue tomado por personal de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, donde hubo golpes y un zafarrancho.

Moncada había anunciado la cancelación del proyecto ya que había una pelea política con el Alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López Orellana, pero la semana pasada, altas autoridades del país, quienes llegaron a un acuerdo para seguir la obra.

El estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro comenzará a ser remozado desde este miércoles 27 de agosto, anunció Mario Moncada de Condepor.

“Mañana reinician los trabajos en el estadio Humberto Michelleti de El Progreso. Las llaves fueron entregadas el día de hoy en las oficinas de CONDEPOR a este grupo de valientes compañeros”, comentó en sus redes Moncada, quien acusó al Alcalde progreseño de la violencia que se generó en la toma del estadio de la Perla del Ulúa.

El Humberto Micheletti será el quinto estadio de cancha híbrida que tendrá Honduras luego de los trabajos realizados en el Chelato Uclés de Tegucigalpa, Morazán de San Pedro Sula, Ceibeño de La Ceiba y el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho.

"La quinta cancha con césped híbrido será construida en la cálida ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro", sentenció el exárbitro hondureño que está liderando estos proyectos que han venido a darle otra cara al fútbol hondureño.


