Marvin Chávez habla de su nueva experiencia como director deportivo y los fichajes frustrados: “No vine a figurar sino a dejar un legado”

—Ahora lo vive desde otro ángulo. Antes usted recibía decisiones de la directiva, ahora le toca comunicarlas al cuerpo técnico y jugadores. ¿Cómo vive ese cambio?

Estoy disfrutando mucho esta etapa. Hubo un tiempo en el que me tocaba acatar órdenes, y ahora me toca tratar de direccionar el proyecto. Siempre pidiéndole sabiduría a Dios, porque sin él no somos nada. También me apoyo en los consejos de excompañeros y gente con experiencia, como Yanuario Paz, que fue una inspiración para mí cuando llegó a Victoria. Siempre lo he dicho, fue un gerente ejemplar. También Rolando Peña en Marathón me dejó enseñanzas sobre cómo manejar un equipo. De todos ellos aprendo. Seré Marvin Chávez, pero tomando lo mejor de esas figuras que me marcaron.

—¿Cómo nació la idea de comandar este proyecto? Hendry Thomas como presidente, usted como director deportivo, y también figuras como Boniek García y Muma Bernárdez apoyándolos.

Creo que fue Dios quien nos dio ese mismo don, ese privilegio de formar este proyecto. Estuve en Cedrito gracias a los hermanos Sánchez —Carlos y Toñito—, a quienes aprovecho para mandarles un cordial saludo. Ellos creyeron en mí y siempre he dicho que Dios ha sido bueno conmigo. Hoy estoy aportándole al fútbol desde otra trinchera y espero que todo marche bien, si Dios lo permite.