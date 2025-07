La Liga de Ascenso de Honduras fija su fecha de inicio, con nuevos clubes y con el sustituto del Platense: Vuelve un histórico

GRUPO A

JORNADA 1

Real Sociedad vs Boca Júniors

Sampdoria vs Juventus

Social Sol vs Roma



JORNADA 2

Boca Juniors vs Sampdoria

Juventus vs Social Sol

Roma vs Real Sociedad



JORNADA 3

Social Sol vs Boca Júniors

Real Sociedad vs Sampdoria

Roma vs Juventus



JORNADA 4

Sampdoria vs Social Sol

Juventus vs Real Sociedad

Boca Juniors vs Roma



JORNADA 5

Real Sociedad vs Social Sol

Juventus vs Boca Juniors

Sampdoria vs Roma

GRUPO B

JORNADA 1

Vida vs Estrella

Atlético Júnior vs Honduras Progreso

Santa Rosa vs Tela FC



JORNADA 2

Estrella vs Atlético Junior

Honduras Progreso vs Santa Rosa

Tela FC vs Vida



JORNADA 3

Santa Rosa vs Estrella

Vida vs Atlético Júnior

Tela FC vs Honduras Progreso



JORNADA 4

Atlético Júnior vs Santa Rosa

Honduras Progreso vs Vida

Estrella Roja vs Tela FC



JORNADA 5

Vida vs Santa Rosa

Honduras Progreso vs Estrella

Atlético Júnior vs Tela FC

GRUPO C

JORNADA 1

Real Santa Bárbara vs Pumas FC

Subirana FC vs Parrillas One

Leones vs Brasilia



JORNADA 2

Pumas FC vs Subirana FC

Parrillas One vs Leones

Brasilia vs Real Santa Bárbara



JORNADA 3

Leones vs Pumas FC

Real Santa Bárbara vs Subirana FC

Brasilia vs Parrillas One



JORNADA 4

Subirana FC vs Leones

Parrillas One vs Real Santa Bárbara

Pumas FC vs Brasilia FC



JORNADA 5

Real Santa Bárbara vs Leones

Parrillas One vs Pumas FC

Subirana FC vs Brasilia FC

GRUPO D

JORNADA 1

Olimpia Occidental vs Cruz Azul Opoa

Domingo Savio vs Oro Verde

CD Cuervos vs San Juan



JORNADA 2

Cruz Azul Opoa vs Domingo Savio

Oro Verde vs CD Cuervos

San Juan vs Olimpia Occidental



JORNADA 3

CD Cuervos vs Cruz Azul Opoa

Olimpia Occidental vs Domingo Savio

San Juan vs Oro Verde



JORNADA 4

Domingo Savio vs CD Cuervos

Oro Verde vs Olimpia Occidental

Cruz Azul Opoa vs San Juan



JORNADA 5

Olimpia Occidental vs CD Cuervos

Oro Verde vs Cruz Azul Opoa

Domingo Savio vs San Juan

GRUPO E

JORNADA 1

Marcala vs Real Tegus

FAS vs Piratas

AFFI vs Independiente



JORNADA 2

Real Tegus vs FAS

Pirata vs AFFI

Independiente vs Marcala



JORNADA 3

AFFI vs Real Tegus

Marcala vs FAS

Independiente vs Pirata



JORNADA 4

FAS vs AFFI

Pirata vs Marcala

Real Tegus vs Independiente



JORNADA 5

Marcala vs AFFI

Pirtata vs Real Tegus

FAS vs Independiente

GRUPO F

JORNADA 1

Hondupino vs Meluca

Arsenal SAO vs Estrella Roja

Gimnástico vs San Rafael



JORNADA 2

Meluca vs Arsenal SAO

Estrella Roja vs Gimnástico

San Rafael vs Hondupino



JORNADA 3

Gimnástico vs Meluca

Hondupino vs Arsenal SAO

San Rafael vs Estrella Roja



JORNADA 4

Arsenal SAO vs Gimnástico

Estrella Roja vs Hondupino

Meluca vs San Rafael



JORNADA 5

Hondupino vs Gimnástico

Estrella Roja vs Meluca

Arsenal SAO vs San Rafael