Rafa Villeda y su "espinita" con el Real Estelí, el claro mensaje a Espinel y desvela el tema Carlos Pineda, ¿se va?

El dirigente fue enfático en destacar el peso histórico de Olimpia y la obligación permanente de competir por todos los títulos que disputa. Sin embargo, admitió que en materia internacional los resultados no han sido los esperados y que existe una motivación especial por reivindicarse, empezando por un debut exigente ante Real Estelí , rival que ha sido finalista del torneo en dos ediciones consecutivas.

Consciente de la presión que conlleva dirigir al club más grande del país, el presidente reafirmó su compromiso con la institución y con una afición que exige resultados tanto a nivel nacional como internacional. Olimpia no solo busca sumar una nueva copa a sus vitrinas, sino también recuperar el prestigio perdido en el plano regional y demostrar que sigue siendo el referente del fútbol centroamericano.

¿Han conversado con el profesor Espinel sobre alguna posible incorporación adicional o él está satisfecho con la plantilla actual?

En su mayoría, él está satisfecho. Lo único pendiente es lo de Carlos (Pineda), quien ha estado analizando algunas propuestas del extranjero. Esa es la única posición que quedaría por definir en base a lo que el profesor solicitó para tener el plantel completo.

¿Nos puede confirmar si la decisión de Pineda es no continuar en el equipo?

Hemos estado en conversaciones, pero aún no hay nada concreto ni definitivo. La negociación no está cerrada, seguimos en pláticas.