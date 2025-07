Juticalpa FC en crisis y comenzando el torneo: Futbolista se va del club, el porqué no dirigió el DT y la deuda millonaria

En un hecho sin precedentes, el Juticalpa FC ha dejado mal parada a la Liga Nacional de Honduras. El club pasa un momento gris por complicaciones de pago, y no justamente porque padezcan problemas financieros, sino porque no han querido saldar la deuda.

Los canecheros en su primer duelo del Apertura 2025 no pudieron echar mano de sus múltiples fichajes, tampoco de su cuerpo técnico, esto porque no tienen habilitado el libro de pases en FIFA Connect para inscribir a sus jugadores ya que tiene el bloqueo porque no ha cancelado la deuda.

Todo se inicia con las demandas de los jugadores José Mariano Pineda, Nissi Sauceda, Jessé Moncada, Juan Ramón Mejía aunado a la del técnico nacional Nerlyn Membreño. El TNAF fue claro en su resolución y era que tenían que pagarles, una cifra que llega a los 2.6 millones de lempiras.

En caso de no saldar ese compromiso, el Juticalpa FC seguirá bloqueado y no podrá sumar puntos en el torneo aunque gane o empate en sus partidos venideros. ¿Cuál es la solución a todos los problemas? Pagar.