Messiniti se rinde ante Alexy Vega y advierte al Real España tras su triplete ante Juticalpa: "Tenemos que ir a ganar"

La afición exige que los extranjeros que llegan puedan aportar con goles, eso lo estás logrando hasta este momento y la afición está muy contenta.



Obviamente, por mi posición en la cancha se espera que haga goles porque soy delantero. La realidad es que no importa quién los haga mientras el equipo gane. Si puedo hacer goles, mucho mejor.

Tu primer hat-trick en la Liga Nacional, ¿cómo te sientes con esa dupla que haces con Alexy Vega?



Estoy muy contento. Me entiendo muy bien con Alexy, pudimos convertir los dos en estos dos partidos y eso nos pone muy contentos porque, mientras le sirva al equipo para ganar, bienvenidos sean los goles.

La gente gritaba "Messi, Messi" y aclamaba el apellido Messiniti.



La verdad es que lo de la gente es increíble, es algo muy lindo. Jugué un amistoso, me sacaron y me aplaudieron. Fue un cariño muy lindo desde el primer día y lo que hicieron hoy fue una locura, pero bueno, es por la primera parte del apellido.

¿Qué has encontrado en Marathón en estos dos partidos oficiales para marcar goles?



La verdad es que me estoy entendiendo muy bien con el equipo. La dupla que hacemos con Alexy está dando frutos, está funcionando. El funcionamiento del equipo también se está viendo dentro de la cancha. No es fácil hacer nueve goles en dos partidos y nosotros lo hemos conseguido.

¿Te descarga o te motiva?



Motiva, se viene el clásico (ante Real España) y tenemos que ir allá a ganar, y esto motiva.

Se viene el primer derbi de la ciudad para Nicolás y ya con cuatro goles encima.



Tenemos una semana larga, por suerte, para preparar el partido. Jugamos hasta el otro fin de semana, así que vamos a preparar el partido con todo, esperamos poder hacer un buen papel y ganar.

Estos son los partidos donde se les exige a los delanteros anotar goles porque son derbis.



Sí, obviamente, uno como delantero siempre quiere goles, si es en un clásico mejor, sino en todos los partidos. Como les dije antes, lo principal es que Marathón gane. Si Marathón gana, la gente estará contenta y nosotros estaremos felices.

En ese último gol tuviste la oportunidad de definir y se la diste a Alexy Vega, ¿por qué se la diste?



Tratamos de no ser egoístas, entonces si él estaba mejor posicionado para hacer el gol, yo sabía que él podía patear. Alexy me dio el pase en mi primer gol, entonces fue una devolución de gentileza.

Funcionó el mate que preparaste para Diario Deportivo DIEZ.



Es verdad, funcionó (entre risas).