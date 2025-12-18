Marathon aplasta a Platense con joyas de Alexy Vega y Messiniti y se enfila rumbo a la final del Apertura 2025

El <b>Marathón </b>rugió en el estadio Olímpico y aprovechó su localía <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-vs-platense-liga-nacional-en-vivo-transmision-deportes-tvc-KK28666963" target="_blank">para vencer 3-0 a Platense</a> </b>en la tercera jornada de la triangular final de la Liga Nacional. <b>Pablo Lavallén</b>, director técnico del monstruo verde, debutó al tercer portero <b>Humberto Juárez </b>ante las lesiones de sus dos principales guardametas, y el joven respondió con solvencia. El equipo sampedrano dominó de principio a fin, imponiendo su poderío ofensivo con tres golazos que lo dejan a un empate de la gran final.Desde el arranque, <b>Marathón </b>presionó alto y generó peligro constante. <b>Platense </b>resistió, pero en el minuto 13' llegó el primer aviso: un bombazo de larga distancia que Juárez repele con una atajada espectacular, ganándose la ovación de la afición verdolaga.