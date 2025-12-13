Salazar advierte a Olimpia y la solidaridad que tiene con Victoria: "Atrás de ellos hay familia"

Andrés Salazar siente que Olimpia está manejando muy bien este momento del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y le envió un mensaje a Victoria, club que terminó con graves problemas por falta de pago a los jugadores y cuerpo técnico.

El colombiano Andrés Salazar sigue intentando un puesto como titular en el arco del Olimpia, pero la competencia que tiene con Edrick Menjívar ha sido muy complicada.

"Es algo muy difícil, estuve allí, conozco la situación del club, eso no es de ahora, desde el semestre pasado se viene presentando lo mismo, hay muchos compañeros de allí a los que les tengo cariño", afirmó.

Y agregó: "Lastimosamente uno depende económicamente de este trabajo, atrás de uno hay una familia, hay servicios y pagos que no dan espera. Toda mi solidaridad con el Victoria, hago un llamado a los directivos que cumplan sus obligaciones".

El colombiano confirmó que Olimpia no tiene exceso de confianza en estos momentos donde arrancaron con triunfo la triangular del campeonato frente a Real España.

"El equipo está con los pies en la tierra, no sirvió de nada quedar como primeros porque no hay ningún beneficio. Sabemos la responsabilidad que tenemos, llegar a la final y alcanzar la copa. Cada partido es una final", soltó.

Y ante el cambio de formato del torneo Apertura: "Puede ser que al final sirva, el formato no se presta para este tipo de torneos, más con la cantidad de partidos que se han jugado este semestre, esta será la última liga que acabe en Centroamérica, otras ya van por semifinales y la final".

"No se han cumplido los objetivos, se tenía la ilusión de que el país vaya al Mundial, siento que este formato no es para este torneo, lo digo por el número de equipos, además la seguidilla de partidos que se tuvo en el semestre, producto de ello es la consecuencia de lo que se está viendo en los estadios", sentenció el sudamericano.