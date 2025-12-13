Liga Nacional

Salazar advierte a Olimpia y la solidaridad que tiene con Victoria: "Atrás de ellos hay familia"

El arquero colombiano destaca que están en un buen momento en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

  • Salazar advierte a Olimpia y la solidaridad que tiene con Victoria: Atrás de ellos hay familia

    El colombiano Andrés Salazar apenas ha tenido oportunidad en el arco del Olimpia en su primer semestre. Fotos cortesía Olimpia.
2025-12-13

El colombiano Andrés Salazar sigue intentando un puesto como titular en el arco del Olimpia, pero la competencia que tiene con Edrick Menjívar ha sido muy complicada.

Andrés Salazar siente que Olimpia está manejando muy bien este momento del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y le envió un mensaje a Victoria, club que terminó con graves problemas por falta de pago a los jugadores y cuerpo técnico.

"Técnico con estilo europeo": Expertos ven el panorama que debe tomar la Selección de Honduras

"Es algo muy difícil, estuve allí, conozco la situación del club, eso no es de ahora, desde el semestre pasado se viene presentando lo mismo, hay muchos compañeros de allí a los que les tengo cariño", afirmó.

Y agregó: "Lastimosamente uno depende económicamente de este trabajo, atrás de uno hay una familia, hay servicios y pagos que no dan espera. Toda mi solidaridad con el Victoria, hago un llamado a los directivos que cumplan sus obligaciones".

El colombiano confirmó que Olimpia no tiene exceso de confianza en estos momentos donde arrancaron con triunfo la triangular del campeonato frente a Real España.

"El equipo está con los pies en la tierra, no sirvió de nada quedar como primeros porque no hay ningún beneficio. Sabemos la responsabilidad que tenemos, llegar a la final y alcanzar la copa. Cada partido es una final", soltó.

Y ante el cambio de formato del torneo Apertura: "Puede ser que al final sirva, el formato no se presta para este tipo de torneos, más con la cantidad de partidos que se han jugado este semestre, esta será la última liga que acabe en Centroamérica, otras ya van por semifinales y la final".

"No se han cumplido los objetivos, se tenía la ilusión de que el país vaya al Mundial, siento que este formato no es para este torneo, lo digo por el número de equipos, además la seguidilla de partidos que se tuvo en el semestre, producto de ello es la consecuencia de lo que se está viendo en los estadios", sentenció el sudamericano.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Carlos Castellanos

Liga Nacional de Honduras
|
Mundial 2026
|
Andrés Salazar
|
Olimpia
|