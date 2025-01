Andrés Salazar, portero del Victoria, cuenta su sufrimiento: “Ella me dijo ‘su papá se murió’ y yo quedé perplejo”

No desaprovechó el momento y expresó que lo que se percibe desde el interior de la Jaiba Brava es que “estamos para clasificar a la liguilla, si no lo hacemos sería un fracaso”.

Ahí viví ahí con mis papás, mi hermano y mis abuelos paternos, eso hasta los 15 años, luego tomamos la decisión con mis papás de que yo iba a vivir del deporte y no exactamente de una carrera. Yo alternaba fútbol y baloncesto, de hecho, llegué a ser seleccionado colombiano en baloncesto, pero mi papá me dijo que estaba bien, pero que el fútbol era el que me iba a permitir tener una vida más digna.

Ese es otro tema con mi papá, él me decía pequeño: ‘mirá, salte del arco, mejor jugá de central, delantero o volante’, sin embargo, yo era feliz tirándome de un lado para el otro y ahí me quedé. Ya después le di la razón, ja, ja, ja. Ser portero es complicado porque son más veces las que son villanos que héroes.

¿Cuál ha sido el momento más difícil en carrera o de tu vida?

Ese momento fue la muerte de mi papá, él se murió en febrero del año pasado, y el momento más doloroso que yo he podido experimentar. Muchas veces uno les dice a las personas mi sentido pésame, pero uno realmente no entiende ese sentimiento hasta que ya lo experimenta.

Mi papá era un pilar muy importante para mí a pesar de que yo me haya ido muy temprano de mi casa. El día que falleció hablé con él a mediodía para que me enseñara los puntos que tenía de una operación, como a las 4:00 de la tarde me escribió y me dijo mira así me quedaron.

Todo parecía que iba bien y una hora y media después me llamó mi mamá llorando y yo pensé que se había caído, pero no, ella me dijo ‘su papá se murió’ y yo quedé perplejo.

Cambiando un poco de tema ¿cómo te sentiste con tu regreso al fútbol nacional?

En el tiempo que estuve aquí dejé una imagen y volví para ratificar eso, las cosas buenas que hice, además es una coincidencia porque el primer juego que disputé en la Liga Nacional fue contra Marathón y ahora en mi regreso también fue contra ellos.