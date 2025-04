Arboleda enciende polémica tras críticas a los castigos de la Comisión de Disciplina: "Cuando uno se equivoca tiene que reconocer"

"Para nadie es un secreto que no nos gusta perder y estar en esta institución te demanda ganar, pero sabemos que al frente al un rival que hace su trabajo para sacar sus puntos, estaba en su casa, un campo complicado".

También se refirió a la falta penal con la que cayeron en el partido. "No he visto la jugada del penal, no sé su fue o no penal, pero hay muchas cosas que se han venido hablando en las últimas semanas y parece que se llega predispuesto a los partidos. Ya contra eso nosotros no podemos hacer nada".

Y añadió: "Nosotros no queremos perder, nos duele de la manera que se perdió, no lo merecimos y ahora toca levantarse para el partido del domingo".



Sobre las críticas a la Comisión de Disciplina en las últimas horas, el espigado delantero del Olimpia fue muy contundente.

"Yo soy futbolista, no trabajo en ninguna comisión de Disciplina o arbitraje. Ya después cada quien opina, yo cuando me he equivocado me he hecho responsable de mis equivocaciones; así que cuando uno se equivoca tiene que reconocer y hasta ahí".

Arboleda lamentó la lesión de su compañero Edwin Rodríguez y criticó el estado en que se encontraba la cancha del Marcelo Tinoco.

"Es difícil porque yo lo he vivivo que cuando uno se va recuperando y recaés, pero ahí están los campos de la Liga, pisotea mal y se lastima. Se habla mucho que tenemos que mejorar y una de esas es los campos, pero hay otros que se puede jugar".

Y cerró: "Una cancha demasiado seca, con hoyos y se puede romper un tobillo. Sale un compañero lesionado y así como fue un compañero de nosotros, puedo ser uno de Olancho. Ya está y no podemos hacer nada ante lo que pasó".