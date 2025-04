Tilguath revela lo que le preocupa de Olancho y le responde a Espinel: "A mí me da risa, cuando los favorecen se callan"

El estratega no se guardó nada y, en un tono desafiante, expresó: "Cuando los favorecen, se callan la boca; cuando creen que los perjudican, entonces sí abren la boca". Además, se mostró molesto con las críticas hacia el arbitraje y el tema de la pérdida de tiempo, dejando claro que su equipo no caerá en excusas y que siempre buscarán el mejor resultado.

¿Qué debilidades tiene Olimpia? ¿Por dónde había que atacarle?

En realidad todo pasa por lo que hagan o dejen de ser los jugadores, se trabaja para jugar con una idea, creo que al final los muchachos le entendieron, tuvimos ocasiones de gol, nadie quiere fallar, pero lo importante era estar llegando, llegamos, no se concretaba, pero lo más importante era no perder la concentración y no desesperarnos, al final llega esa jugada del penal y eso cambia todo el partido.

Eduardo Espinel mencionó que le quedaba la duda de si era penal o no y, ¿cómo crece la ilusión de meterse en puestos de liguilla con esta victoria?

A mí me da risa, porque cuando los favorecen se callan la boca y cuando crees que te perjudican entonces sí abres la boca, cállate, o sea, a mí me han perjudicado y yo no he dicho nada, el tema arbitral ya es de ellos. Hubo una jugada que no dijo nada en el primer tiempo, favorable a nosotros, y casi termina en gol de Olimpia, entonces ¿por qué no dice eso? Aquí hay que darle méritos a los jugadores que hicieron un buen partido, se ganó y se ganó bien, que al final terminamos sufriendo, pues terminas sufriendo en un equipo grande y te meten portería, pero hay que seguir para adelante y ahora pues ahí estamos queriendo recomponer cada vez más y buscar los puestos de liguilla.

¿Qué has pensado sobre la pérdida de tiempo que se ha mencionado, qué piensas sobre esto, Reinaldo?

Mira, la actitud de los jugadores fue muy buena, creo que creyeron, confiaron y por sobre todas las cosas, cuando tenías que soportar, soportabas, y cuando tenías que jugar, jugabas. Mira, es que la pérdida de tiempo son muchos factores, incidimos nosotros los entrenadores, hablo porque, o sea, no soy de los que me gusta que escondan pelotas, que se tiren al piso, de eso no soy partidario y respeto a la gente que lo hace, pero pasa también por el arbitraje, a veces muy cortante y a veces los jugadores, pero aquí más que todo es el tema de los que pones a que te entreguen las pelotas, eso tiene que ser un tema aparte. Si yo pongo a los de mi equipo, obviamente los jugadores de mi equipo, si mi equipo no quiere ganar, perder tiempo, como ustedes lo vieron ayer, no estaba yo ganando 4-1, seguían con lo mismo, entonces cuando te dan esos 6 minutos, te los dan merecidamente, entonces al final el fútbol te va a castigar, sí o no, si pierdes tiempo te va a castigar, si los árbitros, si nosotros perdemos tiempo y podían dar 8 o 10 minutos más, que los diera, nosotros tenemos que prepararnos para ganar los partidos bien. Si hubo dinámica, si hubo juego corto, todo es parte del juego, pero mientras nosotros como entrenadores, la misma liga y los árbitros nos demos la tarea de dar más espectáculo, espectáculo suena un poco, pero intentar jugar más fútbol para que la gente que venga al estadio lo disfrute.