Duro golpe para Olimpia: Edwin Rodríguez recae de su lesión ante Olancho FC; esto es lo que se sabe sobre su situación

Eduardo Espinel se refirió a la lesión en conferencia de prensa post partido tras la derrota por la mínima ante Olancho FC : "A Edwin se le está evaluando, es lo que más lamentamos, aparte del resultado. Veníamos bien con Edwin, y ojalá que no sea nada grave", afirmó.

Además, Espinel relató el momento en que se enteró de la lesión. "Cuando me miró, sentí una tristeza enorme. Uno se olvida del partido porque prioriza la salud del jugador, y más de un futbolista que queremos recuperar, no solo para Olimpia, sino también para el fútbol hondureño. Dios quiera que no sea nada grave, pero la preocupación está, y es más eso lo que lamentamos", concluyó el entrenador del Olimpia.