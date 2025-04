Partidos de la Jornada 14 en Liga Nacional de Honduras con un derbi picante: ¡Sin fútbol el sábado, pero sí el lunes!

No se jugará ningún partido el día sábado, pero sí domingo y lunes. La actividad comenzará el domingo a las 3:00 de la tarde cuando Génesis juegue en Comayagua ante Olancho FC , un duelo directo por un puesto en los repechajes.

Domingo 6 de abril

Génesis vs Olancho FC , 3:00 PM, Est. Carlos Miranda.

Marathón vs Real España , 5:15 pm, Est. Olímpico.

Olimpia vs Real Sociedad , 7:30 pm, Est. Nacional.