Primicia: Gonzalo Ritacco, virtual primer fichaje de Real España para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026

Gonzalo Ritacco tiene 32 años de edad, nació en Pilar, Argentina, y su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia. A lo largo de su carrera, el mediocampista ha militado en clubes como Cienciano, Deportivo Táchira, Delfín, Rodos, Manta, Defensores Unidos, Dushanbe y Quizilqum, acumulando una amplia experiencia internacional en distintas ligas.Ritacco cuenta con cinco títulos profesionales repartidos entre la Primera C de Argentina, la Serie B de Ecuador, la Liga de Tayikistán y la primera división de Venezuela, y debutó como profesional en 2011 con Defensores de Belgrano, antecedentes que Real España espera capitalizar en un semestre clave.Asimismo, Gonzalo Ritacco 47 goles en 282 partidos a nivel profesional. El mediocentro es uno de los siete fichajes que Jeaustin Campos tiene pensado concretar para el torneo Clausura y la Champions de Concacaf 2026.