Primicia: Gonzalo Ritacco, virtual primer fichaje de Real España para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026

DIEZ conoció que la incorporación del volante creativo responde a un pedido expreso del director técnico Jeaustin Campos, quien solicitó a la dirigencia una mayor inversión en refuerzos de jerarquía tras los recientes fracasos deportivos, con el objetivo de armar un plantel más competitivo.

El Real España está muy cerca de concretar su primer movimiento en el mercado de fichajes con la llegada del mediocampista argentino Gonzalo Ritacco, quien se perfila como el primer refuerzo aurinegro de cara al torneo Clausura y la Champions de Concacaf 2026.

Gonzalo Ritacco tiene 32 años de edad, nació en Pilar, Argentina, y su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia. A lo largo de su carrera, el mediocampista ha militado en clubes como Cienciano, Deportivo Táchira, Delfín, Rodos, Manta, Defensores Unidos, Dushanbe y Quizilqum, acumulando una amplia experiencia internacional en distintas ligas.

Ritacco cuenta con cinco títulos profesionales repartidos entre la Primera C de Argentina, la Serie B de Ecuador, la Liga de Tayikistán y la primera división de Venezuela, y debutó como profesional en 2011 con Defensores de Belgrano, antecedentes que Real España espera capitalizar en un semestre clave.

Asimismo, Gonzalo Ritacco 47 goles en 282 partidos a nivel profesional. El mediocentro es uno de los siete fichajes que Jeaustin Campos tiene pensado concretar para el torneo Clausura y la Champions de Concacaf 2026.