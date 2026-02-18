¿Es culpable? Capeluto le puso el pecho a las balas tras su error y la paliza de LAFC a Real España: "Es una vergüenza"

Uno de los grandes señalados es el defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto, quien cometió un penal apenas a los 51 segundos del encuentro y desencadenó la paliza.

Real España tuvo un debut desastroso en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, recibió un 6-1 por parte de LAFC en la ida desarrollada en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Juan Manuel Capeluto no se escondió y le puso el pecho a las balas tras los señalamientos en su contra por parte de los medios y aficionados.

Capeluto se defendió y destacó que consideró que no era penal contra el venezolano David Martínez. Además, que Real España quedó destrozado por la actuación.



ENTREVISTA CON JUAN MANUEL CAPELUTO



¿Qué pasó por la mente en los errores?

Los primeros minutos fueron complicados, ahora queda levantar cabeza. Ver los errores que se cometieron, analizarlos y que no vuelvan a pasar, no solo en la vuelta, sino en lo que resta de campeonato.



El papelón en casa.

Es una vergüenza, no hay muchas palabras para describir lo que uno siente y el equipo en general.



¿Consideras que fue penal?

Para mí no, primero toco la pelota y el árbitro decidió sancionarlo.

Golpe que compromete en la liga.

El objetivo de la Liga es el mismo, queremos la 13, ser campeones. En la vuelta quedan 90 minutos, es difícil, pero no imposible, pensamos en darle la vuelta.



Recibir un gol tan rápido, ahí muere la estrategia en el juego.

No sé si murió ahí, pero ellos fueron avasallantes en los primeros 25 minutos, nos llegaron muchísimo y ahí se complicó la serie.



¿Cómo tomaste el cambio en el primer tiempo? ¿Te sientes culpable?

No, personalmente a uno no le gusta salir. Uno quiere estar adentro para ayudar, enmendar errores. El profe decidió cambiar otro esquema y se respeta.