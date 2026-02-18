¿Es culpable? Capeluto le puso el pecho a las balas tras su error y la paliza de LAFC a Real España: "Es una vergüenza"

Real España tuvo un debut desastroso en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-vs-los-angeles-fc-envivo-online-champions-concacaf-honduras-FN29355541" target="_blank">recibió un 6-1</a></b> por parte de LAFC en la ida desarrollada en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.Uno de los grandes señalados es el defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto, quien <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/infantil-regalo-capeluto-durmio-cometio-penal-antes-del-primer-minuto-del-real-espana-vs-lafc-BN29358081" target="_blank">cometió un penal</a></b> apenas a los 51 segundos del encuentro y desencadenó la paliza.