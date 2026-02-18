Liga Hondubet

¡Terrible estadística! Real España y las presentaciones bochornosas de los clubes de Honduras como local en Concacaf

LAFC humilló con marcador de 6-1 al Real España en el estadio Morazán.

    Real España la pasó mal y recuerda otras presentaciones de los clubes nacionales en torneos de Concacaf.
Real España firmó una actuación para el olvido en la Copa de Campeones de Concacaf tras caer 1-6 ante Los Ángeles FC ante su afición en el estadio Morazán.

Desde los primeros minutos, el equipo de Jeaustin Campos demostró no estar a la altura de Son Heung-min y compañía y en cuestión de 39 minutos ya había encajado un humillante 0-5 que lo dejaba fuera de combate.

Si bien en el segundo tiempo los aurinegros recortaron distancias con el gol de cabeza de Jack Jean Baptiste, Denis Bouanga apareció para poner el definitivo 1-6 y dejar un récord negativo para los equipos hondureños.

Con una diferencia de cinco goles, el Real España registró la peor derrota de un club hondureño jugando como local en un torneo de Concacaf.

Anteriormente, esta marca le pertenecía a su vecino Marathón, que en la edición de 2019 recibió un escandaloso 2-6 por parte del Santos Laguna, que una semana después le recetó un humillante 5-0 en la Comarca Lagunera para redondear un global de 11-2.

No obstante, esta no era la primera vez que la Máquina caía goleada en casa en torneos internacionales. En la fase de grupos de 2009, los aurinegros sucumbieron 1-5 ante Pumas UNAM en el estadio Olímpico.

PEORES DERROTAS DE HONDUREÑOS EN CASA
2026: Real España 1-6 Los Ángeles FC
2025: Motagua 1-4 Cincinnati FC
2019: Marathón 2-6 Santos Laguna
2009: Real España 1-5 Pumas UNAM

