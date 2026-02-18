¡Terrible estadística! Real España y las presentaciones bochornosas de los clubes de Honduras como local en Concacaf

Si bien en el segundo tiempo los aurinegros recortaron distancias con el gol de cabeza de Jack Jean Baptiste, <b>Denis Bouanga apareció </b>para poner el definitivo 1-6 y dejar un récord negativo para los equipos hondureños.Con una diferencia de cinco goles, el<b> Real España registró la peor derrota de un club hondureño</b> jugando como local en un torneo de Concacaf.Anteriormente, esta marca le pertenecía a su vecino Marathón, que en la edición de 2019 recibió un escandaloso 2-6 por parte del Santos Laguna, que una semana después le recetó un humillante 5-0 en la Comarca Lagunera para redondear un global de 11-2.No obstante, esta <b>no era la primera vez que la Máquina</b> caía goleada en casa en torneos internacionales. En la fase de grupos de 2009, los aurinegros sucumbieron 1-5 ante Pumas UNAM en el estadio Olímpico.<b>PEORES DERROTAS DE HONDUREÑOS EN CASA<br />2026: </b>Real España 1-6 Los Ángeles FC<br /><b>2025:</b> Motagua 1-4 Cincinnati FC<br /><b>2019:</b> Marathón 2-6 Santos Laguna<br /><b>2009: </b>Real España 1-5 Pumas UNAM