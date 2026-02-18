¡El derbi tiene cambio! Olimpia vs Motagua con nuevo horario en la jornada 7 del torneo Clausura

El derbi capitalino originalmente había sido programado para las 5:15 PM, sin embargo, en comunicado la <b>Liga Hondubet </b>oficializó el horario. Los combates restantes se mantienen como se definió desde la elaboración del calendario.<b> Este viernes 20 de febrero a las 7:00 PM</b>, Real España recibirá a Lobos en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El sábado, Marathón visitará a Potros en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa (5:15 PM) y CD Choloma recibirá a Victoria en el Rubén Deras (7:30 PM).El primero de los dos duelos dominicales tendrá lugar en el Excélsior de Puerto Cortés, en donde<b> Platense enfrentará a Juticalpa FC</b> a partir de las 3:00 PM. De momento, La Máquina de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/expresidente-real-espana-encaro-jeaustin-campos-pleno-juego-arremetio-platicas-federacion-costa-rica-BO29363398" target="_blank">Jeaustin Campos</a></b> lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.<br /><br /><b>ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 7<br /><br />Viernes 20 de febrero</b><br />7:00 PM Real España vs Lobos UPNFM - Estadio Morazán<br /><br />Sábado 21 de febrero<br />5:15 PM Olancho FC vs Marathón - Estadio Juan Ramón Brevé Vargas<br />7:30 PM CD Choloma vs Victoria - Estadio Rubén Deras<br /><br /><b>Domingo 22 de febrero</b><br />3:00 PM Platense vs Juticalpa FC - Estadio Excélsior<br />6:00 PM Olimpia vs Motagua - Estadio Nacional Chelato Uclés