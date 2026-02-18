¡El derbi tiene cambio! Olimpia vs Motagua con nuevo horario en la jornada 7 del torneo Clausura

El encuentro se disputará este domingo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, tal como estaba previsto, pero ahora se jugará a las 6:00 PM.

La Liga Hondubet oficializó ayer la séptima jornada del torneo Clausura y el partido más atractivo de la cartelera sufrió un cambio en su horario. Se trata del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, duelo que cerrará la fecha.

El derbi capitalino originalmente había sido programado para las 5:15 PM, sin embargo, en comunicado la Liga Hondubet oficializó el horario.

Los combates restantes se mantienen como se definió desde la elaboración del calendario. Este viernes 20 de febrero a las 7:00 PM, Real España recibirá a Lobos en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El sábado, Marathón visitará a Potros en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa (5:15 PM) y CD Choloma recibirá a Victoria en el Rubén Deras (7:30 PM).

El primero de los dos duelos dominicales tendrá lugar en el Excélsior de Puerto Cortés, en donde Platense enfrentará a Juticalpa FC a partir de las 3:00 PM.

De momento, La Máquina de Jeaustin Campos lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.



ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 7



Viernes 20 de febrero

7:00 PM Real España vs Lobos UPNFM - Estadio Morazán



Sábado 21 de febrero

5:15 PM Olancho FC vs Marathón - Estadio Juan Ramón Brevé Vargas

7:30 PM CD Choloma vs Victoria - Estadio Rubén Deras



Domingo 22 de febrero

3:00 PM Platense vs Juticalpa FC - Estadio Excélsior

6:00 PM Olimpia vs Motagua - Estadio Nacional Chelato Uclés