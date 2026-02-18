Federación de Honduras ya contactó al primer entrenador europeo para dirigir a la Selección Nacional

Con la llegada al país del nuevo director de selecciones, Francis Hernández , son varios los candidatos que se encuentran en la agenda del español para llegar al banquillo de Honduras.

La Federación de Fútbol de Honduras, FFH, sigue en búsqueda del nuevo técnico que guie a la Bicolor en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Uno de los nombres que se ha sumado con fuerza a la listas de opciones de la FFH es el del también español Santi Denia, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y mano derecha de Luis de la Fuente en el seleccionado ibérico.

DIEZ pudo conocer en exclusiva que la FFH ya estableció los primeros contactos con el entorno del técnico nacido en Albacete, pero que hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa para que se haga cargo de la H.

LOS CANDIDATOS



Santi Denia es el nombre más nuevo de una lista de entre cuatro y cinco candidatos que tiene la Federación para dirigir a la Selección de Honduras.

Entre las diferentes opciones que maneja la FFH se encuentran el español Jesús Casas, quien a sus 52 años se encuentra sin equipo tras haber dirigido a la selección de Irak (que disputará el repechaje para el Mundial 2026) y que en su currículum cuenta con la experiencia de haber sido asistente técnico en el Watford en 2018 y luego en la selección de España hasta 2022.

Asimismo, Pedro Troglio, ocho veces campeón de la Liga Nacional con el Olimpia y actualmente dirigiendo a Banfield en Argentina, es otro de los perfiles que evalúa el nuevo director deportivo para entrenar a la Bicolor. El nacido en Luján tiene en su favor su paso exitoso con los Leones y su conocimiento del fútbol hondureño.

En medio de las especulaciones sobre la elección del nuevo técnico de la Selección, el secretario de la FFH, José Ernesto Mejía, ha mencionado que no quieren precipitarse y espera que sea un DT que traiga una nueva metodología al fútbol catracho y, principalmente, pueda darle alegrías a la afición catracha.