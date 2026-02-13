¡Medallista olímpico! El último candidato que se filtra para ser el nuevo técnico de Honduras y Francis Hernández lo conoce muy bien

El director de selecciones, el español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/francis-hernandez-exfutbolistas-candidatos-tecnicos-para-seleccion-honduras-argentina-DI29213066" target="_blank">Francis Hernández</a></b> y la Federación de Fútbol de Honduras se encuentran en la cuenta regresiva para elegir al nuevo técnico de la Bicolor en el proceso 2026-2030.Francis Hernández <b>tiene la autonomía en la decisión</b> y desean que todo quede definido para la primera semana de marzo, a más tardar. Se quiere jugar un partido en la fecha FIFA del próximo mes, que será del 23 al 31.