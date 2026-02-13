¡Medallista olímpico! El último candidato que se filtra para ser el nuevo técnico de Honduras y Francis Hernández lo conoce muy bien

Francis Hernández tiene la autonomía en la decisión y desean que todo quede definido para la primera semana de marzo, a más tardar. Se quiere jugar un partido en la fecha FIFA del próximo mes, que será del 23 al 31.

El director de selecciones, el español Francis Hernández y la Federación de Fútbol de Honduras se encuentran en la cuenta regresiva para elegir al nuevo técnico de la Bicolor en el proceso 2026-2030.

"Tenemos varias (opciones), porque lo estamos tratando de elegir el mejor profesional y personal. Lógicamente tratando de comunicarnos con ellos, conectarnos y explicarles lo que queremos nosotros con el proyecto y el perfil que venga tiene que entender a la perfección. Es decir, trabajo colaborativo, muchas cuestiones que van a relacionarse con esto", dijo Francis Hernández a DIEZ la semana anterior.

En el interior de la Federación de Fútbol de Honduras existen alrededor de cinco nombres de técnicos que llenan los requisitos y se encuentran en la parte de entrevistas, diálogos y muchos detalles valiosos.

Dos nombres salieron a la luz como candidatos, el español Jesús Casas y el argentino Pedro Troglio. Y ahora hay un tercero, el último en conocerse.

El madrileño Jesús Casas, de 52 años, exjugador de origen madrileño formado en el Cádiz. Y siendo asistente técnico en el Watford inglés en 2018 y luego en la selección de España hasta 2022.

Luego fue elegido para dirigir a la selección de Irak desde el 2022 hasta el 2025, siendo su máxima oportunidad desde que eligió ser técnico profesional. En 2023 ganó la Copa de Naciones del Golfo y actualmente está libre.

Mientras que Pedro Troglio, ganador de 8 títulos de primera división y uno a nivel de Concacaf con el Olimpia, se encuentra al frente de Banfield en la primera división de Argentina.

Su conocimiento del fútbol de Honduras lo tiene como opción real desde hacer varios años, pero sin tener un acercamiento directo para ocupar el puesto de seleccionador.

EL ÚLTIMO EN SUMARSE A LA LISTA



Francis Hernández lo conoce muy porque trabajaron juntos en la Real Federación Española de Fútbol durante el exitoso final en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 donde obtuvieron la medalla de oro a nivel Sub-23.

El español Santi Denia está en el radar de la Selección de Honduras, así lo conoció DIEZ. Tratándose además de un entrenador que tiene una línea de trabajo con el director de selecciones.