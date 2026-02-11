¿Qué canal transmite el juego de hoy donde Honduras va por el boleto al Mundial Sub-17 frente a Bermudas?

Por el grupo H, la Bicolor llega con tres puntos producto de su victoria en el debut de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-sub-17-derrota-guyana-cerca-clasificacion-mundial-qatar-2026-DL29223202" target="_blank">4-2 sobre Guyana</a></b> el pasado domingo 8 de febrero en el estadio Morazán. Y tiene una diferencia de +2.Mientras que Guyana ya finalizó su participación, logró tres puntos y con una diferencia de goles de -1. En su estreno derrotó a Bermudas con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/guyana-debuta-grande-presiona-honduras-premundial-rumbo-mundial-qatar-concacaf-PJ29206845" target="_blank">marcador de 1-0.</a></b>Y Bermudas no tiene unidades hasta los momentos en esta fase decisiva, tratará de sorprender a Honduras. Solamente el líder irá al <b>Mundial de Qatar Sub-17</b> y a la Bicolor la basta un punto para lograrlo.<b>¿Por dónde ver el Premundial Sub-17? </b>La guía oficial de la Concacaf informa que todos los partidos se podrán ver por la señal de Disney+ y por los canales de ESPN (según disponibilidad por cada país en Centroamérica).