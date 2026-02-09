Técnico de la Sub-17 de Honduras baja el favoritismo para clasificar al Mundial y hace petición: "Los chicos lo disfrutan"

La Selección Sub-17 de Honduras dio un paso firme en el Premundial al derrotar 4-2 a Guyana en el Estadio Morazán, resultado que dejó satisfecho a su técnico, Merling Paz, quien destacó tanto el rendimiento como la fortaleza mental de sus dirigidos. “Al final sacamos un resultado positivo en un partido que se puso bravo, pero sobre todo por el aspecto mental, por el aspecto psicológico”, señaló el estratega catracho. Paz resaltó el poder ofensivo mostrado por el equipo, aunque reconoció que aún hay detalles por corregir: “Creo que tuvimos un gran volumen de juego ofensivo, hay que trabajar aspectos de mantener un poquito la calma”, explicó, recordando que “son chicos de 16 años” que todavía están en proceso de formación.

El entrenador también se refirió a la madurez del plantel para sobreponerse a momentos complicados, como el error del guardameta Juan Diego en la primera parte: “Errores todos cometemos, y no importa, nos vamos a equivocar, pero aquí el tema no es cometer errores, es qué haces con ese error”, afirmó Paz, respaldando a su portero. “Juan Diego es un gran portero, con una calidad técnica bárbara, y la verdad que tranquilo, él pudo sobreponerse de manera positiva”, concluyó.

-- ENTREVISTA A MERLING PAZ, DT DE LA SUB 17 DE HONDURAS --

Se ha jugado un gran partido de la selección esta noche.



Lo hablábamos ahorita con los chicos y con el cuerpo técnico. Al final sacamos un resultado positivo en un partido que se puso bravo, es la realidad, se puso bravo, pero sobre todo por el aspecto mental, por el aspecto psicológico. Creo que tuvimos un gran volumen de juego ofensivo. Hay que trabajar aspectos de mantener un poquito la calma, es el primer partido en un entorno con aficionados, quieras o no son chicos de 16 años que también cuentan. Muy contentos por el resultado a favor, contentos por el volumen de juego ofensivo que se tuvo; sin embargo, también hay que fortalecer algunos aspectos que esperaría yo para el próximo partido poderlos desarrollar de mejor manera. ¿Qué palabras hubo para Juan Diego en el entretiempo luego de ese error que comete en la primera parte, para verlo después en la segunda parte teniendo salida donde muestra bastante confianza?



Yo tengo una frase muy personal que siempre digo: errores todos cometemos, y no importa, nos vamos a equivocar. Yo cometo errores al cliente de partidos a veces, eso es muy normal, pero aquí el tema no es cometer errores, es qué haces con ese error, te tienes que responder inmediatamente. Juan Diego es un gran portero, con una calidad técnica bárbara, y bueno, pasó, sucedió, empezamos el segundo tiempo cero a cero y la verdad que tranquilo, él pudo sobreponerse de manera positiva. ¿Nos sorprende el hecho de que muchos chicos salieran acalambrados con esa edad?



Yo creo que ahí más que todo es un tema mental, de verdad, ya hablaremos también con la parte física para que tenga un reporte. No me puedo anticipar hasta no tener ya el reporte médico y el reporte físico, pero creo que es parte también. Cuando vas en un partido empatado la exigencia es mayor, y creo que es algo que tenemos que fortalecer.

¿Cuánto aporta tener jugadores como Mike o como el lateral derecho de Policía Nacional, que ya han debutado en primera división y que le dan esa experiencia al equipo?



A veces los entornos emocionales cuentan mucho. Como lo hablaba con Mike, lo hablaba con Kevin, lo hablaba con Charlie, se dio el lateral derecho que entró después. Hay tres elementos claros en la formación de jugadores, y siempre lo voy a repetir: número uno, la detección del talento; número dos, el desarrollo del talento; y el número tres, la participación de este talento.Creo que es importante exponer a estos muchachos a partidos de intensidad semana a semana en sus equipos, también nosotros hacer nuestra parte en ese sentido, pero claro, un jugador que ya tiene experiencia debutando en segunda o en primera, lógicamente sabe sobreponerse a estos entornos. ¿A un juego para estar en el Mundial?



Ustedes son conscientes, yo nunca tiré el papel de favoritismo. Vamos partido a partido, supimos sobreponernos a un partido que se nos complica un poco. Ahora los chicos que disfruten esta pequeña victoria, y ya mañana a enfocarnos en ese siguiente rival. Estamos a un juego de estar en el Mundial, al final lo que cuenta es la clasificación al Mundial.