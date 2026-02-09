Técnico de la Sub-17 de Honduras baja el favoritismo para clasificar al Mundial y hace petición: "Los chicos lo disfrutan"

<b>¿Cuánto aporta tener jugadores como Mike o como el lateral derecho de Policía Nacional, que ya han debutado en primera división y que le dan esa experiencia al equipo?</b><br /><br />A veces los entornos emocionales cuentan mucho. Como lo hablaba con Mike, lo hablaba con Kevin, lo hablaba con Charlie, se dio el lateral derecho que entró después. Hay tres elementos claros en la formación de jugadores, y siempre lo voy a repetir: número uno, la detección del talento; número dos, el desarrollo del talento; y el número tres, la participación de este talento.Creo que es importante exponer a estos muchachos a partidos de intensidad semana a semana en sus equipos, también nosotros hacer nuestra parte en ese sentido, pero claro, un jugador que ya tiene experiencia debutando en segunda o en primera, lógicamente sabe sobreponerse a estos entornos.<b>¿A un juego para estar en el Mundial?</b><br /><br />Ustedes son conscientes, yo nunca tiré el papel de favoritismo. Vamos partido a partido, supimos sobreponernos a un partido que se nos complica un poco. Ahora los chicos que disfruten esta pequeña victoria, y ya mañana a enfocarnos en ese siguiente rival. Estamos a un juego de estar en el Mundial, al final lo que cuenta es la clasificación al Mundial.