Premundial Sub-17 de Concacaf: a qué hora y canal donde ver EN VIVO a Honduras en su debut frente Guyana

Recordemos que <b><a href="https://www.diez.hn/laseleccion/escandalo-en-concacaf-sub-17-surinam-queda-fuera-del-premundial-de-honduras-EN29172273">Surinam no se presentó debido a problemas internos</a></b> y esto cambió todo. Ahora los dirigidos por Merling Paz.El DT de la Mini H, antes del juego debut fue claro y habló de jugar como local: "Ninguno está en triunfalismo, con mucha confianza sí, pero no confiados. Estamos asumiendo este proceso con mucha responsabilidad y eso caracteriza a este grupo".Y agregó: "Reduce el margen de error que no esté Surinam y esto indica que en un partido una selección puede estar eliminada, una mala tarde los puede dejar fuera del mundial. Hay que enfrentar ambos partidos con mucha responsabilidad".Honduras debuta este domingo 08 de febrero ante su similar de Guyana y el partido se va a celebrar en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula.