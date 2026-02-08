Premundial Sub-17 de Concacaf: a qué hora y canal donde ver EN VIVO a Honduras en su debut frente Guyana

La selección de Honduras entra en escensa en el Premundial Sub-17 de Concacaf que se disputa en San Pedro Sula y que da boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2026. La Mini H busca un primer triunfo que apriete más el sueño de unos chicos que quieren hacer historia. Su primer rival es Guyana, que ya obtuvo su primera victoria (1-0) ante Bermudas en la triangular.

Recordemos que Surinam no se presentó debido a problemas internos y esto cambió todo. Ahora los dirigidos por Merling Paz. El DT de la Mini H, antes del juego debut fue claro y habló de jugar como local: "Ninguno está en triunfalismo, con mucha confianza sí, pero no confiados. Estamos asumiendo este proceso con mucha responsabilidad y eso caracteriza a este grupo". Y agregó: "Reduce el margen de error que no esté Surinam y esto indica que en un partido una selección puede estar eliminada, una mala tarde los puede dejar fuera del mundial. Hay que enfrentar ambos partidos con mucha responsabilidad". Honduras debuta este domingo 08 de febrero ante su similar de Guyana y el partido se va a celebrar en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula.





¿A qué hora se enfrentan Honduras vs Guyana?



El partido está programado para este domingo 08 de febrero a las 8:00 de la noche: "Llenemos el Morazán y acompañenos a nuestra Sub-17 en el camino a Qatar 2026 ", escribió la FFH en sus redes sociales.

¿Por dónde ver el Premundial Sub-17?